Qué decía la carta que dejó Cole Allen antes del ataque a Donald Trump

Conmoción mundial: intento de atentado contra Donald Trump en Washington Conmoción mundial: intento de atentado contra Donald Trump en Washington

Las primeras reconstrucciones indican que el manifiesto evidenciaba un objetivo claro contra representantes del Estado, aunque también sugería que no pretendía enfrentarse directamente con fuerzas de seguridad. Sin embargo, durante el episodio se produjo un intercambio de disparos con los agentes que intervinieron en el lugar.

El contenido del documento, incluida esa autodefinición, fue dado a conocer inicialmente por New York Post. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar en profundidad las motivaciones del atacante y el contexto en el que se produjo el hecho.

En paralelo, las autoridades buscan establecer si el atacante actuó en soledad o si existió algún tipo de planificación previa con apoyo externo. También se analiza el recorrido del sospechoso en las horas previas al evento y cómo logró acercarse al lugar, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad en futuras actividades oficiales.