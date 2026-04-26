Qué decía la carta que dejó Cole Allen antes del ataque a Donald Trump
La familia del sospechoso avisó a la policía minutos antes del episodio, pero el operativo no logró evitar el incidente en la cena de corresponsales.
Nuevos detalles salieron a la luz tras el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales en Estados Unidos de la que participada Donald Trump. Desde la Casa Blanca informaron que la familia de Cole Tomas Allen había advertido a las autoridades sobre la existencia de un manifiesto enviado por el propio atacante poco antes del hecho.
De acuerdo con la información oficial, el documento fue remitido por Allen a sus allegados minutos antes del episodio. Fue su hermano quien se comunicó con el Departamento de Policía de New London, en Connecticut, para alertar sobre el contenido del mensaje, que luego quedó en manos de los investigadores.
Si bien la advertencia fue realizada de manera inmediata tras tomar conocimiento del texto, no alcanzó para impedir el desarrollo del ataque, que finalmente ocurrió durante el evento en Washington. Según trascendió, el escrito incluía referencias explícitas a la intención de agredir a funcionarios del gobierno.
En ese contexto, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en que el propio sospechoso se describía dentro del documento: “el asesino federal amistoso”, una frase que quedó bajo análisis en el marco de la investigación.
Las primeras reconstrucciones indican que el manifiesto evidenciaba un objetivo claro contra representantes del Estado, aunque también sugería que no pretendía enfrentarse directamente con fuerzas de seguridad. Sin embargo, durante el episodio se produjo un intercambio de disparos con los agentes que intervinieron en el lugar.
El contenido del documento, incluida esa autodefinición, fue dado a conocer inicialmente por New York Post. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar en profundidad las motivaciones del atacante y el contexto en el que se produjo el hecho.
En paralelo, las autoridades buscan establecer si el atacante actuó en soledad o si existió algún tipo de planificación previa con apoyo externo. También se analiza el recorrido del sospechoso en las horas previas al evento y cómo logró acercarse al lugar, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad en futuras actividades oficiales.
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