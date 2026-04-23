Por una denuncia de Casa Militar, el Gobierno impide a periodistas acreditados entrar a Casa Rosada

Así, la Sala de Periodistas quedó cerrada y ningún periodista pudo acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.

La justificación del Gobierno para la inédita medida, que llega apenas semanas después de haber suspendido temporalmente varias acreditaciones, se basa en denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de que difundiera grabaciones en los pasillos e interiores de la Casa Rosada.

Casa Militar denunció penalmente el miércoles a dos periodistas por delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional por la difusión en videos grabados en el interior de Casa Rosada.

La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal Javier Milei y Manuel Adorni

El órgano a cargo de la seguridad en Casa Rosada y la Quinta de Olivos depende de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei. La denuncia, no obstante, fue presentada directamente por el responsable del área, el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.

El gobierno libertario se encontraba en proceso de renovar las acreditaciones de los periodistas, pero, en cambio, decidió dejar sin efecto la prórroga de la acreditación 2025. Por el momento, no existe un comunicado oficial al respecto y los trabajadores de prensa recibieron la noticia de la prohibición de su ingreso en las rejas de ingreso a la casa de gobierno.