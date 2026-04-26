A qué hora empieza el paro bancario nacional

¿Cómo afectará el paro bancario nacional a los usuarios?

Aunque la protesta se concentra en el área de Tesorería del BCRA, el impacto se sentirá de manera indirecta pero concreta en la atención al público:

Sucursales abiertas: La atención en ventanilla y plataformas comerciales será normal en sus horarios habituales, ya que el personal de las sucursales no se adhiere a este paro específico.

Cajeros automáticos: Al interrumpirse el abastecimiento de dinero desde el BCRA hacia los bancos, es muy probable que se registre faltante de efectivo en los cajeros automáticos, especialmente hacia el mediodía y la tarde del lunes.

Canales digitales: Todos los servicios de Home Banking, transferencias y pagos mediante billeteras virtuales operarán con total normalidad.

Alternativas para obtener efectivo

Ante la posible falta de billetes en los cajeros, se recomienda a los clientes bancarios utilizar los puntos de retiro de efectivo en comercios. Presentando el DNI y la tarjeta de débito, se puede extraer dinero en:

Supermercados y cadenas de electrodomésticos.

Estaciones de servicio.

Farmacias líderes.

Conflicto en escala

Desde el gremio destacaron que el paro de 24 horas es una medida de advertencia. Si las autoridades del Banco Central no dan marcha atrás con el cierre de los tesoros, el plan de acción se profundizará con paros que podrían alcanzar a la totalidad de las entidades bancarias del país.

Se sugiere a la población adelantar las extracciones de dinero o volcarse al uso de medios de pago electrónicos para evitar inconvenientes durante el inicio de la semana.