A qué hora empieza el paro bancario nacional
Se viene un nuevo paro bancario nacional que podría afectar la logística y el movimiento de caudales en todo el territorio argentino.
La Asociación Bancaria confirmó que este lunes 27 de abril se llevará a cabo un paro bancario nacional en respuesta al plan de cierre de 12 tesoros regionales del Banco Central (BCRA) que pone en riesgo a más de 30 puestos de trabajo en todo el país.
La medida de fuerza comenzará a las 00:00 horas del lunes y se extenderá durante toda la jornada, afectando la logística y el movimiento de caudales en todo el territorio argentino.
El sindicato advirtió que el cierre de estas dependencias pone en jaque la estabilidad de 32 familias y desarticula el sistema de distribución de billetes hacia las entidades financieras.
¿Cómo afectará el paro bancario nacional a los usuarios?
Aunque la protesta se concentra en el área de Tesorería del BCRA, el impacto se sentirá de manera indirecta pero concreta en la atención al público:
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Sucursales abiertas: La atención en ventanilla y plataformas comerciales será normal en sus horarios habituales, ya que el personal de las sucursales no se adhiere a este paro específico.
Cajeros automáticos: Al interrumpirse el abastecimiento de dinero desde el BCRA hacia los bancos, es muy probable que se registre faltante de efectivo en los cajeros automáticos, especialmente hacia el mediodía y la tarde del lunes.
Canales digitales: Todos los servicios de Home Banking, transferencias y pagos mediante billeteras virtuales operarán con total normalidad.
Alternativas para obtener efectivo
Ante la posible falta de billetes en los cajeros, se recomienda a los clientes bancarios utilizar los puntos de retiro de efectivo en comercios. Presentando el DNI y la tarjeta de débito, se puede extraer dinero en:
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Supermercados y cadenas de electrodomésticos.
Estaciones de servicio.
Farmacias líderes.
Conflicto en escala
Desde el gremio destacaron que el paro de 24 horas es una medida de advertencia. Si las autoridades del Banco Central no dan marcha atrás con el cierre de los tesoros, el plan de acción se profundizará con paros que podrían alcanzar a la totalidad de las entidades bancarias del país.
Se sugiere a la población adelantar las extracciones de dinero o volcarse al uso de medios de pago electrónicos para evitar inconvenientes durante el inicio de la semana.
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