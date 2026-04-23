Mercedes Ninci explotó contra el Gobierno por restricción a periodistas: "Si fuera Cristina, estaríamos..."
La periodista se descargó en redes sociales acerca de la decisión de cerrar la sala de periodistas acreditados en Casa Rosada.
La decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la Sala de Prensa de Casa Rosada tomó por sorpresa a los periodistas acreditados, tanto locales como extranjeros, y a lo largo de la jornada se escucharon críticas de todo tipo, incluida la de Mercedes Ninci, que acercó una reflexión inesperada en ella.
"¿Hasta cuándo vamos a bancar esto? ¡Si fuera Cristina estaríamos haciendo un escándalo!", planteó la periodista de línea libertaria, o más bien, anti kirchnerista, que pasó años siendo una de las mayores críticas de Cristina Kirchner y su entorno.
Además de tener a un militar en actividad como ministro de Defensa, Javier Milei sumó este jueves otro "hito" que no sucedía desde el regreso a la democracia, en 1983: retiró las acreditaciones vigentes y mandó a cerrar la Sala de Prensa de Casa Rosada, justamente en respuesta a una denuncia de Casa Militar.
La voz de alerta la dio Liliana Franco en X y la siguieron varios colegas, incluida Mercedes Ninci, que citó un artículo del diario La Nación.
"La Justicia desestimará la denuncia contra los colegas de Todo Noticias que hizo el Gobierno", espetó la periodista con el hashtag "la censura avanza".
A partir de este jueves ningún periodista podrá acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.
La justificación del Gobierno para la inédita medida, que llega apenas semanas después de haber suspendido temporalmente varias acreditaciones, se basa en la denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de que difundiera grabaciones en los pasillos e interiores de la Casa Rosada.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "máxima preocupación" por la medida del Gobierno, y en un comunicado consideró la resolución libertaria como "una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina".
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