Mercedes Ninci explotó contra el Gobierno por restricción a periodistas: "Si fuera Cristina, estaríamos..."

"La Justicia desestimará la denuncia contra los colegas de Todo Noticias que hizo el Gobierno", espetó la periodista con el hashtag "la censura avanza".

A partir de este jueves ningún periodista podrá acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.

La justificación del Gobierno para la inédita medida, que llega apenas semanas después de haber suspendido temporalmente varias acreditaciones, se basa en la denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de que difundiera grabaciones en los pasillos e interiores de la Casa Rosada.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "máxima preocupación" por la medida del Gobierno, y en un comunicado consideró la resolución libertaria como "una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina".