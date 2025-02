El arco opositor salió a repudiar la avanzada de Javier Milei contra Axel Kicillof

"El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista repudia la gravísima e insólita amenaza de intervención a la Provincia de Buenos Aires por parte del Presidente de la Nación Javier Milei, quien en su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio, intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador Axel Kicillof", publicó Cristina en su cuenta de X en tanto presidenta del PJ.

Quien también salió a respaldar al mandatario bonaerense fue el ex ministro de Economía y ex candidato a presidente de la Nación Sergio Massa.

“Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarlas para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”, sostuvo Massa en su cuenta de X.

Y siguió: "La seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias. Así lo dijimos y así lo hicimos cuando gobernamos Tigre, lo seguimos diciendo ahora y lo diremos siempre. La propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa de @nytimes), no es una respuesta a las víctimas de inseguridad. Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Por eso, le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen al gobernador @Kicillofok en su respuesta".

"Esta semana que vivimos fue la más autoritaria de los últimos años: el cierre del Congreso a la prensa, la designación de jueces por decreto (con jura a escondidas!) y el recorte de derechos sin participación legislativa no son caminos para salir de la crisis. Solo la profundizan y la agravan", advirtió y concluyó: "Vemos en el dolor de la familia de Kim el fracaso del sistema judicial. Por eso, pedí el juicio político a la fiscal que pidió su liberación y ordené a los legisladores (@SofiaVannelli, @RubenEslaiman y @Ramir_Gutierrez ) del Frente Renovador que redacten la iniciativa".

Pero el respaldo a Kicillof no fue únicamente peronista. Por el lado de la oposición, se expresó la UCR bonaerense a través del presidente de bloque de Diputados y hombre cercano al senador nacional Maximiliano Abad, Diego Garciarena.

"De ningún modo hay causales para intervenir la Provincia de Buenos Aires. Sería una violación inadmisible a la autonomía. El gobernador fue electo por el pueblo, al igual que el presidente, y atacar esa autoridad, amenazarla o desestabilizarla no va a encontrar acompañamiento de nuestra parte”, sentenció.

La oposición a la amenaza Libertaria superó la interna radical y desde el sector de Futuro Radical que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes en la Provincia también se expresaron en contra de Milei. "En la Provincia de Buenos Aires no vamos a aceptar el atropello del Presidente. Buenos Aires no es su feudo ni un trofeo político: es el hogar de millones de bonaerenses que necesitan soluciones reales, no show. La seguridad es una preocupación urgente”, aseguró el diputado Pablo Domenichini.