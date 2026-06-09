Javier Milei viaja a Córdoba para asistir al ejercicio militar conjunto con Estados Unidos

La visita de Milei a Córdoba se producirá además en un contexto de creciente acercamiento político y estratégico entre la administración libertaria y Washington, una relación que el Gobierno considera prioritaria dentro de su política exterior.

De esta manera, el Presidente volverá a mostrarse en una actividad vinculada al ámbito militar, esta vez para seguir de cerca el desarrollo de "Daga Atlántica", uno de los ejercicios conjuntos más importantes realizados este año entre Argentina y Estados Unidos.