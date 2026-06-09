Javier Milei viaja a Córdoba para asistir al ejercicio militar conjunto con Estados Unidos
El Presidente asistirá a las maniobras del operativo "Daga Atlántica", que reúne a fuerzas argentinas y estadounidenses en una serie de entrenamientos conjuntos en territorio cordobés.
Javier Milei tiene previsto desembarcar este miércoles en Córdoba para participar de una actividad vinculada a los ejercicios militares conjuntos que llevan adelante las Fuerzas Armadas argentinas y efectivos de Estados Unidos en el marco del operativo denominado "Daga Atlántica".
La visita presidencial se dará durante una de las etapas centrales de las maniobras, que forman parte de un programa de cooperación entre ambos países y que incluyen tareas de entrenamiento, simulaciones tácticas y ejercicios operativos con unidades especiales.
Según trascendió, Milei observará las actividades junto a autoridades militares y funcionarios de su Gobierno. El operativo fue autorizado por el Poder Ejecutivo a través del DNU 264/2026, que habilitó el ingreso de personal militar estadounidense al país para participar de las prácticas.
Las maniobras se desarrollan en territorio cordobés y contemplan distintos escenarios de entrenamiento destinados a fortalecer la coordinación entre las fuerzas de ambos países. Entre las actividades previstas figuran despliegues tácticos, operaciones especiales y ejercicios conjuntos con equipamiento militar específico.
La presencia del mandatario se inscribe en una agenda que busca profundizar los vínculos de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos. En ese sentido, durante su gestión ya había acompañado otras actividades militares compartidas entre ambas naciones, incluyendo ejercicios realizados junto a fuerzas estadounidenses en el Atlántico Sur.
La visita de Milei a Córdoba se producirá además en un contexto de creciente acercamiento político y estratégico entre la administración libertaria y Washington, una relación que el Gobierno considera prioritaria dentro de su política exterior.
De esta manera, el Presidente volverá a mostrarse en una actividad vinculada al ámbito militar, esta vez para seguir de cerca el desarrollo de "Daga Atlántica", uno de los ejercicios conjuntos más importantes realizados este año entre Argentina y Estados Unidos.
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