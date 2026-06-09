Gerardo Romano lanzó una durísima frase contra Javier Milei al hablar de la muerte de Indio Solari
l actor se refirió al impacto que le provocó el fallecimiento del músico y pronunció una polémica expresión dirigida al Presidente que rápidamente generó repercusiones.
La muerte de Indio Solari continúa generando reacciones en distintos ámbitos de la cultura, la política y el espectáculo. En ese contexto, Gerardo Romano volvió a quedar en el centro de la escena por una contundente declaración contra el presidente Javier Milei durante una entrevista en la que recordó al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El actor participó de una conversación televisiva en la que fue consultado sobre el fallecimiento del músico y el fenómeno social que se produjo a partir de su despedida. En ese marco, pronunció una frase dirigida al mandatario nacional que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación debido a su tono provocador.
"Milei, tenés la del Indio muerta y adentro", expresó Romano al abordar el impacto popular que generó la noticia y las múltiples manifestaciones de afecto hacia el artista. La declaración no tardó en multiplicarse en plataformas digitales y volvió a instalar al actor en el centro del debate político.
Durante la entrevista, Romano también se refirió al lugar que ocupa Solari dentro de la cultura argentina y destacó la masiva respuesta de sus seguidores tras conocerse la noticia de su muerte. Sus comentarios estuvieron atravesados por una mirada tanto artística como social sobre la figura del exlíder de Los Redondos, considerado por muchos como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.
Las palabras del actor se suman a una larga serie de cruces y cuestionamientos públicos que ha mantenido con Milei desde la llegada del economista a la Casa Rosada. Romano se ha mostrado en reiteradas oportunidades crítico de las políticas impulsadas por el Gobierno y suele expresar sus posiciones políticas en entrevistas y apariciones mediáticas.
Como suele ocurrir con este tipo de declaraciones, la frase generó repercusiones inmediatas y dividió opiniones entre quienes respaldaron sus dichos y quienes cuestionaron el tono elegido para referirse al Presidente. Mientras tanto, el debate en torno a la figura del Indio Solari y el enorme impacto cultural de su legado continúa ocupando un lugar central en la conversación pública argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario