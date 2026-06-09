Gerardo Romano lanzó una durísima frase contra Javier Milei al hablar de la muerte de Indio Solari

Durante la entrevista, Romano también se refirió al lugar que ocupa Solari dentro de la cultura argentina y destacó la masiva respuesta de sus seguidores tras conocerse la noticia de su muerte. Sus comentarios estuvieron atravesados por una mirada tanto artística como social sobre la figura del exlíder de Los Redondos, considerado por muchos como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.