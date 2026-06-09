Javier Milei terminó de liquidar los programas Ahora12; Cuota Simple y Precios Cuidados

Cuota Simple permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a tasas inferiores a las del mercado, pero dejó de funcionar en junio de 2025 y el Gobierno decidió no renovarla.

Durante su vigencia, miles de comercios de todo el país se sumaron al programa para ofrecer financiamiento en cuotas, en muchos casos sin costo adicional para el consumidor. Tras su finalización, bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago lanzaron alternativas propias para sostener las opciones de financiación. Sin embargo, el contexto de tasas más elevadas limitó la expansión de estos esquemas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

Milei Caputo

Además, quedó sin efecto una disposición complementaria vinculada a Precios Cuidados, el programa lanzado en 2014 que establecía acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo, como alimentos, artículos de limpieza, perfumería y cuidado personal. Con el tiempo, el esquema se amplió a otros rubros, entre ellos materiales para la construcción, motos y servicios de telefonía celular, y posteriormente derivó en programas similares como Precios Justos.

Disposición 534/2026:

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