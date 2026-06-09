Javier Milei terminó de liquidar los programas Ahora12; Cuota Simple y Precios Cuidados
Tras haberlos desactivado, el presidente Javier Milei terminó de liquidar hoy programas que buscaban incentivar el consumo interno y dinamizar la economía.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, avanzaron en la derogación de 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio interior, entre ellas algunas que ya no regían y habían sido desactivadas por el gobierno libertario a las que terminó de liquidar hoy. Entre ellas aparecen los programas de cuotas Ahora 12 y Precios Cuidados que instauró el gobierno de Cristina Kirchner y Cuota Simple que implementó la gestión libertaria. Así quedó plasmado en la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Entre los considerandos de la medida el gobierno libertario aseguró que muchas de las disposiciones ahora derogadas habían sido dictadas bajo marcos regulatorios que ya fueron modificados o directamente eliminados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios. Según el texto oficial, esas regulaciones "han perdido su objeto y aplicabilidad".
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno señaló que la acumulación de normas a lo largo del tiempo derivó en un escenario de superposición, dispersión y desactualización regulatoria, lo que dificulta determinar con claridad cuáles continúan vigentes. A su vez, sostuvo que esa situación genera "una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida".
Entre las disposiciones que quedaron sin efecto aparecen 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, mecanismos que intervenían indirectamente sobre las condiciones de financiamiento al consumo.
Cuota Simple permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a tasas inferiores a las del mercado, pero dejó de funcionar en junio de 2025 y el Gobierno decidió no renovarla.
Durante su vigencia, miles de comercios de todo el país se sumaron al programa para ofrecer financiamiento en cuotas, en muchos casos sin costo adicional para el consumidor. Tras su finalización, bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago lanzaron alternativas propias para sostener las opciones de financiación. Sin embargo, el contexto de tasas más elevadas limitó la expansión de estos esquemas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.
Además, quedó sin efecto una disposición complementaria vinculada a Precios Cuidados, el programa lanzado en 2014 que establecía acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo, como alimentos, artículos de limpieza, perfumería y cuidado personal. Con el tiempo, el esquema se amplió a otros rubros, entre ellos materiales para la construcción, motos y servicios de telefonía celular, y posteriormente derivó en programas similares como Precios Justos.
Disposición 534/2026:
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