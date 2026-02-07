El comunicado del PJ bonaerense tras elección de autoridades: "La Provincia, principal dique de contención"

El cierre del documento incluyó un fuerte repudio a la condena y detención de Cristina Kirchner, calificándola de "injusta", y convocó a toda la militancia a priorizar la unidad para construir una alternativa basada en la justicia social y la soberanía política.

Con Kicillof al mando del partido, el peronismo bonaerense busca consolidarse como la principal referencia opositora de cara a los desafíos de este 2026.

Así quedaron conformadas as autoridades del PJ bonaerense