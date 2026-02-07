El comunicado del PJ bonaerense tras elección de autoridades: "La Provincia, principal dique de contención"
A través de un fuerte comunicado, el espacio se posicionó como el "escudo" frente a las políticas de Milei y llamó a federalizar la resistencia para construir una alternativa nacional.
El peronismo de la provincia de Buenos Aires definió su nueva hoja de ruta. Este sábado, el PJ bonaerense comunicó la conformación de su nueva estructura de autoridades, con Axel Kicillof a la cabeza, secundado por Verónica Magario y un esquema que integra a intendentes y referentes del espacio.
El anuncio no fue solo administrativo: funcionó como una declaración de principios frente al escenario de "ajuste brutal" y "abandono" que denuncian por parte del Estado Nacional.
El comunicado subraya que la provincia no es solo una unidad administrativa, sino el núcleo de la resistencia al modelo libertario. El partido destacó la labor de Kicillof y Magario para sostener la salud, la educación y la obra pública donde el Gobierno nacional "deserta".
El escrito otorga un rol protagónico a los intendentes peronistas, quienes funcionan como la primera línea de defensa en cada barrio ante el "daño que producen las políticas de Milei". Además, se reivindicaron los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner como base del modelo de Estado que el partido busca defender y proyectar hacia el futuro.
De cara a lo que viene, el PJ bonaerense fue tajante: "No hay proyecto nacional posible sin la provincia, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal". Bajo esta premisa, el partido se comprometió a articular con sindicatos y movimientos sociales para enfrentar el "sálvese quien pueda".
El cierre del documento incluyó un fuerte repudio a la condena y detención de Cristina Kirchner, calificándola de "injusta", y convocó a toda la militancia a priorizar la unidad para construir una alternativa basada en la justicia social y la soberanía política.
Con Kicillof al mando del partido, el peronismo bonaerense busca consolidarse como la principal referencia opositora de cara a los desafíos de este 2026.
Así quedaron conformadas as autoridades del PJ bonaerense
- Presidente: Axel Kicillof
- Vicepresidenta 1a: Verónica Magario
- Vicepresidente 2do: Federico Otermín
- Secretario General: Mariano Cascallares
- Presidente del Congreso: Máximo Kirchner
- Presidente de la Junta Electoral:Leonardo Nardini
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario