En medio de una protesta, sacaron el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional
Manifestantes repudiaron la decisión del Gobierno de tasladar la emblemática arma del Padre de la Patria
Este sábado el Gobierno trasladó del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio histórico argentino. La decisión generó una protesta que se llevó a cabo en medio del traslado.
Tras confirmarse que la ceremonia de entrega se realizará este sábado en el parque histórico Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, volvió a quedar en el centro del debate el destino institucional del sable corvo de San Martín, más allá del acto ceremonial. Un grupo de manifestantes se hizo presente y repudió el acto.
La disposición señala que este emblema de la independencia nacional quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, cuerpo militar fundado por el propio Libertador, el cual será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.
La normativa remarca, además, que el sable “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”.
Los robos del sable corvo de San Martín y el decreto de Cristina Kirchner que queda sin efecto
El decreto recuerda también que la pieza fue donada al Estado nacional en 1897, “incorporándose al acervo público con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal”, y menciona que “fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional, en los años 1963 y 1965”.
“Si bien fue recuperado, esas circunstancias, atendiendo a su valor histórico y simbólico, pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”, sostiene el Poder Ejecutivo en los considerandos.
En función de esos antecedentes, se recuerda que “mediante el Decreto N° 8756/67 se dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’”.
