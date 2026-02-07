En medio de una protesta, sacaron el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional

“Si bien fue recuperado, esas circunstancias, atendiendo a su valor histórico y simbólico, pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”, sostiene el Poder Ejecutivo en los considerandos.

En función de esos antecedentes, se recuerda que “mediante el Decreto N° 8756/67 se dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’”.