El posteo de Javier Milei contra Marcelo Bonelli por la Oficina de Respuesta Oficial: "A confesión de parte"

El Presidente profundizó su ataque con afirmaciones que buscan desprestigiar la labor profesional: aseguró que “el tamaño del llanto es directamente proporcional a lo mugroso del ‘periodista’” y aseguró que, de funcionar correctamente, muchas cuentas perderían relevancia porque “el 85% de lo que dicen es falso”. Además, denunció que al periodismo tradicional le duele ver que la información circula fuera de sus canales y acusó a algunos comunicadores de sostener un “negocio sucio de mentir, calumniar e injuriar” con fines de extorsión o chantaje.

Otro de los ejes del descargo presidencial fue la denuncia sobre el supuesto poder que ciertos periodistas se otorgaban para “juzgar y ejecutar personas desde un micrófono”. Milei celebró lo que considera un cambio en el ecosistema mediático y aseguró que ese dominio se terminó. En ese marco, el mandatario agradeció explícitamente a Elon Musk, dueño de X, por permitir que las redes sociales derriben lo que él percibe como el monopolio informativo y expongan las “prácticas irregulares del periodismo tradicional”. Como cierre, el mensaje se despidió con la consigna habitual del presidente: VLLC.