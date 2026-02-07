El posteo de Javier Milei contra Marcelo Bonelli por la Oficina de Respuesta Oficial: "A confesión de parte"
El presidente volvió a criticar con dureza al periodismo, cuestionó la veracidad de la información y aseguró que “se terminó” el monopolio mediático.
El presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra los medios argentinos, esta vez a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde cuestionó la labor de los comunicadores y dejó una advertencia que se leyó como directa y sin filtros. Según el mandatario, buena parte del periodismo perdió el control de la información y durante años ejerció lo que él describe como un “monopolio de la palabra”, situación que, a su entender, llegó a su fin.
La polémica surge a partir de un retuit de un video del periodista Marcelo Bonelli, en el que el conductor admite que en algunas ocasiones se difunde información no confirmada al 100%, basada en rumores o versiones. Milei calificó la declaración como una “confesión de parte” y la utilizó para respaldar su crítica sobre lo que considera un mal desempeño generalizado de ciertos sectores del periodismo.
En su mensaje, el jefe de Estado no se guardó nada: señaló a “uno de los periodistas más mentirosos del país” y sostuvo que muchos comunicadores trabajan con “chimentos, rumores e información no chequeada”. Para Milei, la reacción negativa de los medios se debe a que “sus mentiras y operaciones serán expuestas”, lo que provoca, según él, un enojo justificado dentro del sector.
El Presidente profundizó su ataque con afirmaciones que buscan desprestigiar la labor profesional: aseguró que “el tamaño del llanto es directamente proporcional a lo mugroso del ‘periodista’” y aseguró que, de funcionar correctamente, muchas cuentas perderían relevancia porque “el 85% de lo que dicen es falso”. Además, denunció que al periodismo tradicional le duele ver que la información circula fuera de sus canales y acusó a algunos comunicadores de sostener un “negocio sucio de mentir, calumniar e injuriar” con fines de extorsión o chantaje.
Otro de los ejes del descargo presidencial fue la denuncia sobre el supuesto poder que ciertos periodistas se otorgaban para “juzgar y ejecutar personas desde un micrófono”. Milei celebró lo que considera un cambio en el ecosistema mediático y aseguró que ese dominio se terminó. En ese marco, el mandatario agradeció explícitamente a Elon Musk, dueño de X, por permitir que las redes sociales derriben lo que él percibe como el monopolio informativo y expongan las “prácticas irregulares del periodismo tradicional”. Como cierre, el mensaje se despidió con la consigna habitual del presidente: VLLC.
