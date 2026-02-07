MinutoUno

El posteo de Javier Milei contra Marcelo Bonelli por la Oficina de Respuesta Oficial: "A confesión de parte"

Política

El presidente volvió a criticar con dureza al periodismo, cuestionó la veracidad de la información y aseguró que “se terminó” el monopolio mediático.

El posteo de Javier Milei contra Marcelo Bonelli por la Oficina de Respuesta Oficial: A confesión de parte

El presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra los medios argentinos, esta vez a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde cuestionó la labor de los comunicadores y dejó una advertencia que se leyó como directa y sin filtros. Según el mandatario, buena parte del periodismo perdió el control de la información y durante años ejerció lo que él describe como un “monopolio de la palabra”, situación que, a su entender, llegó a su fin.

La polémica surge a partir de un retuit de un video del periodista Marcelo Bonelli, en el que el conductor admite que en algunas ocasiones se difunde información no confirmada al 100%, basada en rumores o versiones. Milei calificó la declaración como una “confesión de parte” y la utilizó para respaldar su crítica sobre lo que considera un mal desempeño generalizado de ciertos sectores del periodismo.

bonelli respuesta oficial

En su mensaje, el jefe de Estado no se guardó nada: señaló a “uno de los periodistas más mentirosos del país” y sostuvo que muchos comunicadores trabajan con “chimentos, rumores e información no chequeada”. Para Milei, la reacción negativa de los medios se debe a que “sus mentiras y operaciones serán expuestas”, lo que provoca, según él, un enojo justificado dentro del sector.

El Presidente profundizó su ataque con afirmaciones que buscan desprestigiar la labor profesional: aseguró que “el tamaño del llanto es directamente proporcional a lo mugroso del ‘periodista’” y aseguró que, de funcionar correctamente, muchas cuentas perderían relevancia porque “el 85% de lo que dicen es falso”. Además, denunció que al periodismo tradicional le duele ver que la información circula fuera de sus canales y acusó a algunos comunicadores de sostener un “negocio sucio de mentir, calumniar e injuriar” con fines de extorsión o chantaje.

Otro de los ejes del descargo presidencial fue la denuncia sobre el supuesto poder que ciertos periodistas se otorgaban para “juzgar y ejecutar personas desde un micrófono”. Milei celebró lo que considera un cambio en el ecosistema mediático y aseguró que ese dominio se terminó. En ese marco, el mandatario agradeció explícitamente a Elon Musk, dueño de X, por permitir que las redes sociales derriben lo que él percibe como el monopolio informativo y expongan las “prácticas irregulares del periodismo tradicional”. Como cierre, el mensaje se despidió con la consigna habitual del presidente: VLLC.

posteo milei bonelli

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas