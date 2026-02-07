Axel Kicillof será el nuevo titular del PJ bonaerense con Verónica Magario como Vice
El gobernador aceptó la propuesta de Máximo Kirchner y presidirá al Partido Justicialista en el distrito electoral más grande del país.
Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense a partir del próximo 15 de marzo, luego de sellar un acuerdo político con el kirchnerismo que puso fin a semanas de negociaciones internas. El gobernador sucederá a Máximo Kirchner al frente del partido y asumirá con el compromiso de contar con un respaldo casi unánime a su gestión provincial.
La definición llegó tras intensas conversaciones entre los distintos sectores del peronismo bonaerense, en un contexto marcado por la disputa de liderazgo entre el espacio referenciado en Cristina Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al propio Kicillof. El entendimiento evitó una interna partidaria inédita y de resultado incierto.
El entendimiento también incluye la cesión de la presidencia del Congreso del PJ al kirchnerismo, un órgano clave para la definición de la estrategia partidaria, que hasta ahora estaba bajo la conducción del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Estas serán las nuevas autoridades del PJ bonaerense
La designación de Kicillof forma parte de un acuerdo político más amplio que involucra al cristinismo, La Cámpora y al resto de los espacios que componen el PJ bonaerense: los intendentes, los sindicatos y los movimientos sociales. La definición ordena el escenario interno y busca mostrar un peronismo alineado detrás de la gestión provincial frente al gobierno nacional.
Entre la noche del viernes y el sábado por la mañana se terminó de acordar el esquema. La vicegobernadora, Verónica Magario será la vicepresidenta primera. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el vicepresidente segundo. El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, secretario general. En tanto que Máximo Kirchner será el presidente del congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini seguirá como presidente de la junta partidaria.
Aunque el acuerdo político ya está casi sellado, en el entorno del gobernador persiste la cautela. El recuerdo de cierres de listas conflictivos y negociaciones de último momento todavía pesa, por lo que la consigna es no dar nada por cerrado hasta que la nómina completa esté presentada. Aun así, la señal es clara: el PJ bonaerense se encamina a una lista de unidad que ordena la interna y proyecta a Kicillof como principal referencia del peronismo de cara a las presidenciales de 2027.
