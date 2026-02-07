Axel Kicillof será el nuevo titular del PJ bonaerense con Verónica Magario como Vice

autoridades pj bonaerense

La designación de Kicillof forma parte de un acuerdo político más amplio que involucra al cristinismo, La Cámpora y al resto de los espacios que componen el PJ bonaerense: los intendentes, los sindicatos y los movimientos sociales. La definición ordena el escenario interno y busca mostrar un peronismo alineado detrás de la gestión provincial frente al gobierno nacional.

Entre la noche del viernes y el sábado por la mañana se terminó de acordar el esquema. La vicegobernadora, Verónica Magario será la vicepresidenta primera. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el vicepresidente segundo. El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, secretario general. En tanto que Máximo Kirchner será el presidente del congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini seguirá como presidente de la junta partidaria.

Aunque el acuerdo político ya está casi sellado, en el entorno del gobernador persiste la cautela. El recuerdo de cierres de listas conflictivos y negociaciones de último momento todavía pesa, por lo que la consigna es no dar nada por cerrado hasta que la nómina completa esté presentada. Aun así, la señal es clara: el PJ bonaerense se encamina a una lista de unidad que ordena la interna y proyecta a Kicillof como principal referencia del peronismo de cara a las presidenciales de 2027.