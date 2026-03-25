El Congreso amaneció totalmente vallado por la audiencia de la Ley de Glaciares

Ley de Glaciares: casi sin oradores

La semana pasada Greenpeace presentó un escrito para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública. También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales. El caso recayó sobre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique Lavié Pico, que determinó que solo participen 400 de los más de 100 mil inscriptos.

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Previamente, habían realizado una solicitud similar -aunque en el ámbito legislativo, no en el judicial- los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) que argumentaron que "un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización".

Luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García.

“Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

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Cortes de calles

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se verá nuevamente restringido debido a varios cortes por el operativo de seguridad que incluye el corte de numerosas calles interrupciones en la zona de Congreso, en donde se reunirán a partir de las 17 horas organizaciones ambientalistas.

Los cortes:

Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera

Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.

Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.

Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada

Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.

Av. Callao y Mitre, obturando Callao.

Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia