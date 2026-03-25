El Congreso amaneció totalmente vallado por la audiencia de la Ley de Glaciares
Organizaciones sociales y ambientalistas se movilizarán al Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.
En medio de un desproporcionado operativo de seguridad, la Cámara de Diputados de la Nación dará inicio este miércoles a las dos jornadas de audiencias públicas previstas en el marco del proyecto del gobierno de Javier Milei para reformar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar., más conocida como Ley de Glaciares. La iniciativa libertaria busca quitar al Estado de la protección de esos espacios vitales para la conservación del agua y relegarlas en las provincias que podrán flexibilizar las condiciones para favorecer la actividad minera.
Las audiencias públicas arrancan en medio de una fuerte polémica ya que se inscribieron más de 100 mil personas para participar de ellas y las autoridades resolvieron acotar la lista de expositores a apenas 100 personas de manera presencial y otras tanto de manera virtual.
En ese marco desde las 10 comenzará la primera de las dos jornadas en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de Diputados. Los ingresos serán por las calles Mitre y Riobamba de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se prevé una interrupción de la circulación de vehículos en las inmediaciones al Congreso de la Nación, en coincidencia con los habituales operativos policiales por las movilizaciones que realizan jubilados cada miércoles.
En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, especificaron que sólo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los legisladores pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.
La segunda jornada será mañana jueves, que se concentrará en las intervenciones de los inscriptos de las provincias, que podrán participar de manera virtual. Con esta actividad se cerrarán las audiencias públicas y se avanzará en la discusión parlamentaria y un potencial dictamen, el paso previo a que la Cámara de Diputados vote la reforma en el recinto. En caso de aprobarlo sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley, dado que ya cuenta con la media sanción del Senado.
Ley de Glaciares: casi sin oradores
La semana pasada Greenpeace presentó un escrito para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública. También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales. El caso recayó sobre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique Lavié Pico, que determinó que solo participen 400 de los más de 100 mil inscriptos.
Previamente, habían realizado una solicitud similar -aunque en el ámbito legislativo, no en el judicial- los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) que argumentaron que "un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización".
Luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.
“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García.
“Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.
Cortes de calles
El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se verá nuevamente restringido debido a varios cortes por el operativo de seguridad que incluye el corte de numerosas calles interrupciones en la zona de Congreso, en donde se reunirán a partir de las 17 horas organizaciones ambientalistas.
Los cortes:
- Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera
- Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.
- Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.
- Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada
- Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.
- Av. Callao y Mitre, obturando Callao.
- Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia
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