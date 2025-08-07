Paro del Conicet contra el ajuste del Gobierno, en pleno éxito del streaming científico

“Es una experiencia que mostró el talento y la dedicación de nuestros investigadores, pero no cambia la situación real: hay becarios que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, equipos sin recursos y líneas de investigación paralizadas”, explicaron.

El reclamo se suma a una creciente ola de conflictos en el ámbito público, donde el ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional impacta con fuerza. En el caso del Conicet, se denuncia una reducción drástica en el presupuesto asignado para 2025, lo que complica no solo el pago de salarios y becas, sino también la compra de insumos, el mantenimiento de laboratorios y la continuidad de proyectos internacionales.

“Estamos hablando de soberanía científica, de la posibilidad de producir conocimiento propio para resolver los problemas del país. Sin inversión, eso desaparece”, advirtieron los manifestantes, que permanecerán en vigilia frente a sedes del organismo en todo el país.

La protesta también se plantea como un llamado de atención a la sociedad: detrás del fenómeno del streaming submarino hay años de formación, investigación y compromiso estatal. Sin políticas públicas que sostengan esa infraestructura, el futuro de la ciencia nacional queda en peligro.

