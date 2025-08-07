Memes y reacciones por el particular look de Ricardo López Murphy en el debate legislativo
El diputado llegó al recinto con unos lentes negros y los usuarios de las redes sociales no lo dejaron pasar.
Este miércoles, la Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión especial, donde tratan una amplia agenda de temarios en la que se dio media sanción al financiamiento universitario y a la emergencia emergencia en pediatría, en medio de la crisis con los trabajadores del Hospital Garrahan.
Sin embargo, algunas situaciones de las que ocurren en el recinto no pasan desapercibidas y se trasladan a las redes sociales. En esta oportunidad, el diputado Ricardo López Murphy se volvió tendencia por el particular look que usó.
Es que el funcionario llegó al lugar con unos anteojos negros y los usuarios no lo dejaron pasar por alto. Como era de esperarse, en cuestión de minutos, la imagen de López Murphy se viralizó y los memes no tardaron en aparecer.
Diputados: la oposición aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y sumó otro revés para Javier Milei
La Cámara de Diputados tiene este miércoles a una sesión especial que fue solicitada por bloques de la oposición, que tras el primer revés para el Gobierno de Javier Milei por la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, también aprobó la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.
La iniciativa tuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO fueron los que no apoyaron el proyecto que busca mejorar la situación del hospital pediátrico.
Incluso, legisladores oficialistas y del PRO se levantaron de sus sillas cuando se empezó a tratar la emergencia del Sistema Pediátrico de la Argentina y del Hospital Garrahan.
La sesión especial fue solicitada por bloques de la oposición entre los que se destacan Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz, que buscaron llevar al debate en el recinto más de una decena de iniciativas que podrían generar nuevos vetos del Presidente.
Entre las iniciativas que se trataron se encuentran proyectos para garantizar el financiamiento universitario, la crítica situación del Hospital Garrahan y otros proyectos presentados por gobernadores provinciales.
El extenso temario no incluyó sin embargo el rechazo a los polémicos vetos del presidente Milei a aumentos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en el área discapacidad que fueron anunciados la semana pasada pero oficializados este lunes.
