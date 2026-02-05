El Gobierno anunció que envía al Congreso el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos
El proyecto será enviado al Congreso, donde el oficialismo espera un respaldo legislativo acorde a lo que califican como una "oportunidad sin precedentes".
La Oficina del Presidente confirmó este jueves 5 de febrero la firma de un Acuerdo del Comercio e Inversiones Recíprocos entre la Argentina y los Estados Unidos, el cual será enviado al Congreso para su tratamiento.
El pacto busca consolidar una relación estratégica basada en la apertura económica y la modernización de los intercambios, marcando un quiebre definitivo con las políticas de aislamiento de las últimas décadas.
El entendimiento se centra en la eliminación de barreras comerciales y la facilitación del flujo de bienes y servicios. Según el comunicado oficial, los objetivos centrales son la facilitación Aduanera, con la modernización de procedimientos para agilizar el intercambio; el fomento de la inversión extranjera directa en infraestructura, tecnología, energía y minerales críticos (litio y cobre); y la integración Global, que el Gobierno lo define como un paso fundamental para que Argentina recupere su liderazgo dentro del mundo occidental.
Desde la Casa Rosada atribuyeron este logro a la "excelente relación" personal entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. El texto oficial destaca la "visión aperturista" del mandatario argentino como el motor para alcanzar este pilar de integración económica que promete dotar al país de previsibilidad y competitividad.
Pese al anuncio, el acuerdo aún debe superar la instancia del Congreso de la Nación. El Presidente remarcó que el texto será remitido a los legisladores para su tratamiento constitucional, apelando a su "responsabilidad" para no dejar pasar esta ventana histórica.
En Balcarce 50 confían en que el impacto económico proyectado servirá de presión para obtener una aprobación rápida en las sesiones extraordinarias.
