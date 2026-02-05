El Gobierno anunció que envía al Congreso el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos

El entendimiento se centra en la eliminación de barreras comerciales y la facilitación del flujo de bienes y servicios. Según el comunicado oficial, los objetivos centrales son la facilitación Aduanera, con la modernización de procedimientos para agilizar el intercambio; el fomento de la inversión extranjera directa en infraestructura, tecnología, energía y minerales críticos (litio y cobre); y la integración Global, que el Gobierno lo define como un paso fundamental para que Argentina recupere su liderazgo dentro del mundo occidental.