Acuerdo con Estados Unidos: el Gobierno firmó un convenio de comercio e inversión recíproca
El canciller Pablo Quirno confirmó la rúbrica con la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. "Argentina será próspera", celebró el funcionario.
El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al sellar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos. La noticia fue confirmada desde Washington por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas.
A través de sus redes sociales, el funcionario compartió la novedad instantes después de la reunión: "Acabamos de salir de la firma... Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo".
El mensaje del canciller Pablo Quirno tras el acuerdo con Estados Unidos
El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, profundizando la estrategia de alineamiento geopolítico trazada por la Casa Rosada. Tras la rúbrica, Quirno concluyó su mensaje con una frase optimista sobre el futuro económico: "La Argentina será próspera".
