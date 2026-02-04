Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos

Mientras tanto, se espera que la Argentina alcance los U$S 100.000 millones en exportaciones totales en los próximos siete años, y la minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese período.

Para el final de la próxima década la minería podría llegar a más de U$S 30.000 millones.

El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas. En la teoría, el desarrollo de esta industria implicaría el crecimiento de empleo calificado para dinamizar economías regionales.

comunicado cancilleria

"Argentina no solo tiene la capacidad desde el punto de vista de los recursos naturales para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo, no solo para Estados Unidos. Creo que también por su geología, su ubicación geográfica, como por su experiencia, ya han dado pasos enormes", afirmó este miércoles Marco Rubio al responder preguntas durante el evento.

Para el actual funcionario predilecto de Donald Trump, "Argentina es uno de los líderes globales en este sentido".

En declaraciones reproducidas por el sitio Infobae, Rubio explicó que "estar ubicado en el hemisferio occidental tiene un valor estratégico tanto para Argentina, pero obviamente también para Estados Unidos", en referencia a la posibilidad de que ambos países trabajen en conjunto, sacando a China del medio.