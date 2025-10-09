El Gobierno apeló el fallo que dispuso que Karen Reichardt encabece la lista de LLA
El Poder Ejecutivo hizo la presentación judicial contra la decisión que tomó el juez electoral Alejo Ramos Padilla.
El juez Alejo Ramos Padilla concedió este jueves la apelación que presentó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO a su rechazo a reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli como cabeza de su lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ahora, será la Cámara Nacional Electoral la que deberá definir si convalida o rectifica la decisión tomada por el magistrado de primera instancia.
Ramos Padilla, al frente del juzgado federal N° 1 de La Plata, que tiene a su cargo la elección en la provincia de Buenos Aires, aceptó el reclamo presentado por los apoderados de la alianza entre libertarios y macristas y dispuso su envío al tribunal de alzada, que deberá iniciar un proceso que involucra a la Fiscalía y los partidos que expusieron en contra de la solicitud del oficialismo.
“Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza “Potencia” de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles“, establece la resolución de Ramos Padilla.
Ante la inminencia de las elecciones legislativas, previstas para dentro de apenas 17 días, se prevé que difícilmente la Justicia pueda llegar a otorgar a LLA y el PRO el cambio que reclaman y que incluye la reimpresión de boletas. Los márgenes de tiempo y recursos económicos lo hacen casi imposible.
El reclamo de libertarios y macristas choca además con el rechazo de toda la oposición. De las 15 listas que integran la Boleta Única de Papel, la mayoría se presentó ante la Justicia para oponerse.
