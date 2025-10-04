Mauricio Macri le reclamó al Gobierno cambios para después de las elecciones
El expresidente calificó como "muy buena" la reunión con Javier Milei, pero manifestó la necesidad de realizar "cambios importantes".
El expresidente Mauricio Macri le reclamó este sábado "cambios importantes" al Gobierno para después de las elecciones legislativas a nivel nacional que se celebrarán el próximo 26 de octubre.
"Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", posteó Macri en su cuenta oficial de X
El posteo de Mauricio Macri tras su reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos
La publicación de Macri llega luego del segundo encuentro que tuvo con el presidente, Javier Milei, en menos de una semana y con el objetivo de recomponer el diálogo después de varios meses de distanciamiento.
La reunión en Olivos contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien fue clave en la gestión de este acercamiento.
El encuentro en la Quinta Presidencial ocurrió cuando el oficialismo busca consolidar apoyos en el Congreso para su paquete de reformas.
En este contexto, el acuerdo con Macri se presenta como un paso fundamental en la estrategia gubernamental, considerada imprescindible para asegurar la aprobación y el sostenimiento de su ambiciosa agenda de cambios.
El tuit de Milei tras el encuentro: volvió a decirle "PRESI" a Macri
Tras un primer encuentro luego de más de un año de no hablarse, Mauricio Macri y Javier Milei estuvieron juntos en la tarde de este viernes. Posterior a la reunión, el primer mandatario posteó en X: "REUNIÓN EN OLIVOS. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri, el jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la secretaria general de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!", escribió Milei.
