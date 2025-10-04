Mauricio Macri le reclamó al Gobierno cambios para después de las elecciones

La reunión en Olivos contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien fue clave en la gestión de este acercamiento.

El encuentro en la Quinta Presidencial ocurrió cuando el oficialismo busca consolidar apoyos en el Congreso para su paquete de reformas.

En este contexto, el acuerdo con Macri se presenta como un paso fundamental en la estrategia gubernamental, considerada imprescindible para asegurar la aprobación y el sostenimiento de su ambiciosa agenda de cambios.

El tuit de Milei tras el encuentro: volvió a decirle "PRESI" a Macri

Tras un primer encuentro luego de más de un año de no hablarse, Mauricio Macri y Javier Milei estuvieron juntos en la tarde de este viernes. Posterior a la reunión, el primer mandatario posteó en X: "REUNIÓN EN OLIVOS. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri, el jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la secretaria general de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!", escribió Milei.