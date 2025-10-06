El Gobierno presentó renuncia de José Luis Espert, pidió que Santilli lo reemplace y la reimpresión de boletas
Aunque el oficialismo espera que el pedido al Juzgado Federal N°1 de La Plata prospere, los plazos para modificar las candidaturas vencieron.
La Libertad Avanza presentó ante la Justicia Electoral la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado.
Este lunes, el apoderado de la lista violeta, Santiago Viola, presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la dimisión del diputado José Luis Espert como candidato a renovar su banca. Además, solicitaron que Diego Santilli ocupe el primer lugar y que se reimpriman las boletas.
En este contexto, según informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo, el magistrado deberá resolver el pedido, aunque señaló las dificultades logísticas y económicas que implicaría acceder a esto: "Parece muy difícil que se reimpriman las boletas, teniendo en cuenta la cantidad de millones que significaría", advirtió.
Por su parte, fuentes de la Justicia Electoral recordaron que el plazo para modificar nombres y fotografías de los candidatos ya venció, por lo que no habría tiempo material para imprimir nuevas boletas, por lo que es muy posible que la figura de Espert se mantenga pese a su renuncia, que aún no fue aceptada.
El debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) complica aún más el panorama libertario, porque a diferencia del esquema tradicional, las nuevas boletas no son diseñadas ni impresas por los partidos, sino por el Estado, a través de licitaciones públicas. Según fuentes oficiales, más de 18 millones de boletas ya fueron impresas, y volver a producirlas implicaría un gasto estimado entre 10 y 16 mil millones de pesos.
Por qué Karen Reinhardt no encabezaría la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert
Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de bajarse de la candidatura, Diego Santilli sería quién encabezaría la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, mientras que Karen Reinhard permanecería en el segundo lugar.
El artículo 7° de la Ley Electoral indica que si un candidato se baja tiene que ser reemplazado por uno de su mismo género, para mantener la paridad. Por lo que el reemplazo del economista liberal, sería Santilli pasaría del tercer puesto al primero, mientras que la conductora permanecería en el segundo lugar.
Sin embargo, el primer lugar de la lista representa una situación especial, ya que cambiar a un candidato por otro del mismo género tiene sentido en cualquier posición, excepto en este caso porque ese movimiento puede alterar la paridad completa del listado. En estos casos, la decisión final queda en manos del juez electoral, quien debe garantizar que la conformación final de la boleta siga respetando la paridad de género.
