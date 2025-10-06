El Gobierno presentó renuncia de José Luis Espert, pidió que Santilli lo reemplace y la reimpresión de boletas

El debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) complica aún más el panorama libertario, porque a diferencia del esquema tradicional, las nuevas boletas no son diseñadas ni impresas por los partidos, sino por el Estado, a través de licitaciones públicas. Según fuentes oficiales, más de 18 millones de boletas ya fueron impresas, y volver a producirlas implicaría un gasto estimado entre 10 y 16 mil millones de pesos.

Por qué Karen Reinhardt no encabezaría la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert

Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de bajarse de la candidatura, Diego Santilli sería quién encabezaría la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, mientras que Karen Reinhard permanecería en el segundo lugar.

El artículo 7° de la Ley Electoral indica que si un candidato se baja tiene que ser reemplazado por uno de su mismo género, para mantener la paridad. Por lo que el reemplazo del economista liberal, sería Santilli pasaría del tercer puesto al primero, mientras que la conductora permanecería en el segundo lugar.

Sin embargo, el primer lugar de la lista representa una situación especial, ya que cambiar a un candidato por otro del mismo género tiene sentido en cualquier posición, excepto en este caso porque ese movimiento puede alterar la paridad completa del listado. En estos casos, la decisión final queda en manos del juez electoral, quien debe garantizar que la conformación final de la boleta siga respetando la paridad de género.