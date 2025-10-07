El mensaje del Gobierno a dos años del ataque de Hamás a Israel: "No perdonamos"

kibutz

Los ataques se esparcieron por varias zonas del sur de Israel, incluyendo rutas y pueblos.

Por el ataque, 21 argentinos fueron víctimas de los terroristas y solo 13 pudieron regresar a sus hogares. Cinco fueron asesinados y otros tres continúan cautivos.

Los siete argentinos que permanecen secuestrados por Hamas

Ayer, durante la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, el presidente Javier Milei realizó un homenaje a las víctimas y rehenes, y reiteró su fuerte defensa a Israel.

“Los terroristas y la izquierda están juntos. Quieren destruir Israel y nos van a llevar puestos. Israel es el bastión de Occidente”, pronunció Milei ante la multitud y sostuvo: “Después de los dos atentados en la AMIA y en la Embajada, está volviendo el antisemitismo. No vamos a avalar esta xenofobia que está intentando imponer la izquierda”.

A modo de homenaje, Milei interpretó la tradicional canción “Hava Nagila” en hebrero y luego hizo un cover del tema “Libre”, de Nino Bravo.