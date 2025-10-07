El mensaje del Gobierno a dos años del ataque de Hamás a Israel: "No perdonamos"
El Gobierno pidió la inmediata liberación de todos los rehenes. Cinco argentinos murieron y tres todavía siguen secuestrados.
El Gobierno argentino publicó un mensaje con motivo del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre en Israel y pidió la inmediata liberación de todos los rehenes. Cinco argentinos murieron por el hecho y tres todavía siguen secuestrados por Hamas.
“A dos años del cruel ataque terrorista contra el pueblo judío en Israel, no olvidamos, no perdonamos, y reiteramos el pedido de la República Argentina por la inmediata liberación de todos los rehenes”, publicaron desde la cuenta oficial de Casa Rosada en X.
El texto se encuentra acompañado por una imagen de fondo negro con la Estrella de David, un lazo color amarillo para pedir por la liberación de los secuestrados y un mensaje: “En memoria de las víctimas y rehenes del 7 de octubre contra el pueblo judío”.
El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas irrumpió en varios kibutz cercanos a la Franja de Gaza y en el festival música electrónica “Nova”, causando la muerte de más de mil personas y secuestrando a otras 251.
Los ataques se esparcieron por varias zonas del sur de Israel, incluyendo rutas y pueblos.
Por el ataque, 21 argentinos fueron víctimas de los terroristas y solo 13 pudieron regresar a sus hogares. Cinco fueron asesinados y otros tres continúan cautivos.
Ayer, durante la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, el presidente Javier Milei realizó un homenaje a las víctimas y rehenes, y reiteró su fuerte defensa a Israel.
“Los terroristas y la izquierda están juntos. Quieren destruir Israel y nos van a llevar puestos. Israel es el bastión de Occidente”, pronunció Milei ante la multitud y sostuvo: “Después de los dos atentados en la AMIA y en la Embajada, está volviendo el antisemitismo. No vamos a avalar esta xenofobia que está intentando imponer la izquierda”.
A modo de homenaje, Milei interpretó la tradicional canción “Hava Nagila” en hebrero y luego hizo un cover del tema “Libre”, de Nino Bravo.
