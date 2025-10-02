No se puede tapar: fuertes reacciones a una publicación del Gobierno por el escándalo de José Luis Espert

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1973896309212873135&partner=&hide_thread=false TOLERANCIA CERO CON EL CRIMEN



El Presidente Javier Milei y la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron las propuestas para terminar de una vez por todas con el flagelo de la inseguridad.



REFORMAR EL CÓDIGO PENAL



Para que los delincuentes paguen en serio y… pic.twitter.com/kLGOikZjRc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2025

Las reacciones a la publicación de la Oficina del Presidente

Uno de los usuarios de X no dudó en comentar el posteo del Gobierno: "¿Pero con Espert entonces qué hacemos?". Otro, en tanto, respondió con la noticia de "una transferencia destinada a Espert" que "figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank de America", publicada recientemente por el diario La Nación.

"¿O sea que meten preso a Espert? ¿O se entrega Karina?", añadió otro internauta.

image

Por su parte, un usuario de nombre Elías escribió: "Ahora tienen que ir a fondo eh...", exponiendo también la transferencia que recibió Espert por parte de Fred Machado, narco acusado de lavado de dinero. "PRESO ESPERT", manifestó otra internaura.

image

"Muy bien, cárcel o cárcel", respondió al posteo una mujer llamada María. "Empiecen por Espert" y "me parece que cagó Espert" fueron otros de los comentarios.

image