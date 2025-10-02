No se puede tapar: fuertes reacciones a una publicación del Gobierno por el escándalo de José Luis Espert
En X, la Oficina del Presidente posteó las novedades sobre los cambios en el Código Penal, pero los internautas recordaron la situación del diputado.
Como si nada importante estuviese pasando en relación a la puesta en duda sobre la transparencia de su Gobierno, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó este jueves un resumen de lo que fue la presentación del proyecto de modificaciones para el Código Penal en Ezeiza.
"TOLERANCIA CERO CON EL CRIMEN", comenzaron indicando, y agregaron: "El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron las propuestas para terminar de una vez por todas con el flagelo de la inseguridad".
En este sentido, manifestaron la intención de "reformar el Código Penal", con el fin de que "los delincuentes paguen en serio y las penas guarden relación con los crímenes cometidos". Y añadieron: "Entre las reformas se buscará: agravar las penas de la mayoría de los delitos, eliminar la prescripción para delitos graves, eliminar la puerta giratoria y restringir la liberación anticipada".
Además, se refirieron a la baja en la edad de imputabilidad: "Para que los menores de edad no puedan salirse con la suya por delinquir. Delito de adulto, condena de adulto". En tanto, resaltaron otra medida: "Adoptar el sistema acusatorio en todo el país, para poder bajar los plazos de los procesos judiciales y poder tener sentencias más rápidas".
Lamentablemente para la gestión libertaria, la publicación no tuvo la recepción esperada. En cambio, un gran número de internautas le recordó al Gobierno la importancia de implementar todo esto, primeramente, con José Luis Espert -señalado por sus vínculos con narcos- y con Karina Milei, apuntada por pedido de coimas en la ANDIS.
Las reacciones a la publicación de la Oficina del Presidente
Uno de los usuarios de X no dudó en comentar el posteo del Gobierno: "¿Pero con Espert entonces qué hacemos?". Otro, en tanto, respondió con la noticia de "una transferencia destinada a Espert" que "figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank de America", publicada recientemente por el diario La Nación.
"¿O sea que meten preso a Espert? ¿O se entrega Karina?", añadió otro internauta.
Por su parte, un usuario de nombre Elías escribió: "Ahora tienen que ir a fondo eh...", exponiendo también la transferencia que recibió Espert por parte de Fred Machado, narco acusado de lavado de dinero. "PRESO ESPERT", manifestó otra internaura.
"Muy bien, cárcel o cárcel", respondió al posteo una mujer llamada María. "Empiecen por Espert" y "me parece que cagó Espert" fueron otros de los comentarios.
