El Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda: cuáles son

obra publica

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la transferencia de la responsabilidad financiera a provincias y municipios. A partir de ahora, serán los gobiernos locales los que deberán decidir si continúan las obras en ejecución con fondos propios, implementando sistemas de recupero de la inversión mediante mecanismos de cobro a los beneficiarios. El texto aclara que, en caso de que un ente no pueda asumir el financiamiento sin asistencia de Nación, la continuidad de la obra quedará bajo un criterio “restrictivo y fundado”.