El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reforzar la "inviolabilidad de la propiedad privada"

Finalmente, elimina artículos centrales de la Ley del Manejo del Fuego impulsada en 2020 por Máximo Kirchner, que impide vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años y por 30 cuando se tratare de zonas agrícolas incendiadas.

Para el Gobierno, se trata de limitaciones “irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida"; esto es, la remediación.