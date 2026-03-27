El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reforzar la "inviolabilidad de la propiedad privada"
De aprobarse, el texto libertario libera la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, agiliza los desalojos y reforma la Ley de Manejo del Fuego.
El Gobierno Nacional envió este viernes al Congreso un nuevo paquete de reformas incluidas en un proyecto de ley que implica la “inviolabilidad de la propiedad privada”, que básicamente limita la capacidad de realizar expropiaciones por parte del Estado.
El texto pulido en las últimas horas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia y firmado por Javier Milei y sus ministros, tiene por ejes el derecho a la propiedad, suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras rurales, implementar un mecanismo ágil para facilitar desalojos y reformas en la Ley del Manejo del Fuego.
La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, estableciendo un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.
El proyecto también elimina los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que implica “una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario", se señala en el texto libertario.
“La reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional", concluye en ese sentido.
Finalmente, elimina artículos centrales de la Ley del Manejo del Fuego impulsada en 2020 por Máximo Kirchner, que impide vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años y por 30 cuando se tratare de zonas agrícolas incendiadas.
Para el Gobierno, se trata de limitaciones “irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida"; esto es, la remediación.
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