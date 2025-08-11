El Gobierno habilitó una plataforma para agilizar la privatización de empresas estatales

Con la aprobación de la Ley Bases quedaron sujetas a privatización ocho empresas estatales que son: Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); Energía Argentina (Enarsa); Intercargo; Corredores Viales; Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos). Para privatización parcial, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Vale aclarar que la administración de Javier Milei se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar en noviembre de este año una hoja de ruta sobre la privatización y concesión de dichas empresas.