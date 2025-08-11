Javier Milei consideró que el tuit contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"
Javier Milei tiene 54 años mientras que Ian Moche es apenas un niño, que encima tiene autismo.
Javier Milei se presentó en la causa iniciada por Ian Moche, el niño con autismo activista, y consideró que su tuit contra el niño, a quien acusó de que sus actor son porque es "ultrakirchnerista", está "amparado por la libertad de expresión".
"El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido", sostuvo el mandatario en la presentación.
Y agregó: "El hecho de ser niño menor de edad y activista, no implica que deje de ser una personalidad pública y que como tal puede que su imagen aparezca publicada en redes sociales e incluso que personas puedan opinar sobre las intenciones o el uso que otras personas como políticos y/o periodistas hacen de esas entrevistas".
Además, señaló: "Esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes".
Entre otros elementos, Javier Milei negó:
- "Que la cuenta de la red social 'X' @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN".
- "Que la publicación cuestionada configure una agresión al honor, reputación o integridad emocional del niño".
- "Que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios".
- "Que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo".
"Mi expresión y opinión en la cita es respecto al periodista Paulino Rodrigues 'Pautino' respecto a que opera mediáticamente en contra del gobierno, entendiendo que lo hace por haber dejado de recibir pauta oficial y al haber dejado de ser financiada su actividad periodísticas con fondos públicos estatales", afirmó.
La familia de Ian Moche demandó a Javier Milei: los detalles
La familia de Ian Moche, el nene autista de 12 años activista por los derechos de las personas neurodivergentes, demandó a Javier Milei por considerar que compartió contenido agraviante en sus redes sociales.
La presentación apunta a un publicación replicada por el presidente el 1 de junio, que incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes vinculados al peronismo y el periodista Paulino Rodríguez. En el tuit original del usuario conocido como Hombre Gris, sostenían que el niño había sido “utilizado” políticamente y acusaba al periodista de “llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei”.
El mandatario acompañó el contenido con una frase dirigida a Rodríguez: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla”.
Por este motivo, este lunes, la familia de Ian Moche realizó una presentación judicial aduciendo que el presidente violó el principio del interés superior del niño y exige que elimine el posteo y se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.
Los detalles de la demanda de Ian Moche contra Javier Milei
La demanda consta de 28 páginas y está patrocinada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En ella señalan que "el reposteo con adhesión constituye una forma de ratificación y redifusión voluntaria del mensaje ofensivo. No se trata simplemente de una acción técnica, sino de un acto comunicativo con intencionalidad propia, que contribuye a que el contenido ofensivo llegue a un público mayor, amplificando su daño y legitimándolo", según publicó Corta.
En este contexto, remarcaron que se violaron artículos de la Convención sobre los derechos del niño y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, además del artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional por "desplegar una acción pública que refuerza estigmas, legitima agresiones discursivas y promueve simbólicamente un trato desigual, discriminatorio y denigrante".
La familia también cuestiona que la publicación del presidente haya omitido intencionalmente otras imágenes en las que el niño aparece con referentes de distintos espacios políticos, lo que refuerza su perfil apartidario.
