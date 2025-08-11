Javier Milei consideró que el tuit contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"

"Mi expresión y opinión en la cita es respecto al periodista Paulino Rodrigues 'Pautino' respecto a que opera mediáticamente en contra del gobierno, entendiendo que lo hace por haber dejado de recibir pauta oficial y al haber dejado de ser financiada su actividad periodísticas con fondos públicos estatales", afirmó.

La familia de Ian Moche demandó a Javier Milei: los detalles

La familia de Ian Moche, el nene autista de 12 años activista por los derechos de las personas neurodivergentes, demandó a Javier Milei por considerar que compartió contenido agraviante en sus redes sociales.

La presentación apunta a un publicación replicada por el presidente el 1 de junio, que incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes vinculados al peronismo y el periodista Paulino Rodríguez. En el tuit original del usuario conocido como Hombre Gris, sostenían que el niño había sido “utilizado” políticamente y acusaba al periodista de “llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei”.

El mandatario acompañó el contenido con una frase dirigida a Rodríguez: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla”.

Por este motivo, este lunes, la familia de Ian Moche realizó una presentación judicial aduciendo que el presidente violó el principio del interés superior del niño y exige que elimine el posteo y se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.

Los detalles de la demanda de Ian Moche contra Javier Milei

La demanda consta de 28 páginas y está patrocinada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En ella señalan que "el reposteo con adhesión constituye una forma de ratificación y redifusión voluntaria del mensaje ofensivo. No se trata simplemente de una acción técnica, sino de un acto comunicativo con intencionalidad propia, que contribuye a que el contenido ofensivo llegue a un público mayor, amplificando su daño y legitimándolo", según publicó Corta.

En este contexto, remarcaron que se violaron artículos de la Convención sobre los derechos del niño y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, además del artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional por "desplegar una acción pública que refuerza estigmas, legitima agresiones discursivas y promueve simbólicamente un trato desigual, discriminatorio y denigrante".

La familia también cuestiona que la publicación del presidente haya omitido intencionalmente otras imágenes en las que el niño aparece con referentes de distintos espacios políticos, lo que refuerza su perfil apartidario.