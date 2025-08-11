Ian Moche le respondió a Javier Milei: "En democracia hay que respetar las leyes"

Javier Milei consideró que el tuit contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"

Javier Milei se presentó en la causa iniciada por Ian Moche, el niño con autismo activista, y consideró que su tuit contra el niño, a quien acusó de que sus actor son porque es "ultrakirchnerista", está "amparado por la libertad de expresión".

"El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido", sostuvo el mandatario en la presentación.

Y agregó: "El hecho de ser niño menor de edad y activista, no implica que deje de ser una personalidad pública y que como tal puede que su imagen aparezca publicada en redes sociales e incluso que personas puedan opinar sobre las intenciones o el uso que otras personas como políticos y/o periodistas hacen de esas entrevistas".

Además, señaló: "Esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes".

Entre otros elementos, Javier Milei negó:

"Que la cuenta de la red social 'X' @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN".

"Que la publicación cuestionada configure una agresión al honor, reputación o integridad emocional del niño".

"Que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios".

"Que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo".

"Mi expresión y opinión en la cita es respecto al periodista Paulino Rodrigues 'Pautino' respecto a que opera mediáticamente en contra del gobierno, entendiendo que lo hace por haber dejado de recibir pauta oficial y al haber dejado de ser financiada su actividad periodísticas con fondos públicos estatales", afirmó.