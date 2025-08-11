Ian Moche le respondió a Javier Milei: "En democracia hay que respetar las leyes"
El niño de 12 años, activista por los derechos de las personas neurodivergentes, habló sobre la insólita presentación que realizó el mandatario ante la justicia.
Ian Moche se refirió a la presentación que realizó Javier Milei ante la justicia para evitar borrar el tuit en el que ataca al niño de 12 años y por le cuál fue demandado.
"Ya lo dije en varias notas y, la verdad, no he notado atención de su parte, a mi me encantaría poder reunirme con él, me encantaría poder hacer algo y solucionarlo, porque fue feo para toda la familia, tuvimos situaciones bastantes feas, estuvimos en un momento donde no queríamos hablar y decidimos cuidarnos un poco. La verdad es que quiero enfocarme en cosas más positivas", comentó el activista en diálogo con Radio 10.
Y añadió: "Tampoco es no hacer la denuncia o hacer como que no pasó nada. Hay que declarar las injusticias y también prepararse para la vuelta, pero nuestro activismo no es eso. Tampoco es que la gente me deja de apoyar porque me invitaron desde un montón de puntos del país para dar charlas".
"Tengo un montón de posibilidades y de cosas positivas, tengo a mi familia y a mis amigos; me está yendo bien en las materias del colegios, sigo estudiando por mis intereses y sigo estando contento y orgulloso de mi y de mi familia", comentó.
En este contexto, Ian Moche le envió un mensaje claro a Milei: "Entiendo que sea libertad de expresión pero también vivimos en democracia que significa que vos podés decir todo pero tenés que respetar las leyes y una de esas leyes dice vos no podés hacer sentir mal a un niño, que tenés que usar bien la tecnología y que el Estado debe respetar el interés del niño".
Javier Milei consideró que el tuit contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"
Javier Milei se presentó en la causa iniciada por Ian Moche, el niño con autismo activista, y consideró que su tuit contra el niño, a quien acusó de que sus actor son porque es "ultrakirchnerista", está "amparado por la libertad de expresión".
"El reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido", sostuvo el mandatario en la presentación.
Y agregó: "El hecho de ser niño menor de edad y activista, no implica que deje de ser una personalidad pública y que como tal puede que su imagen aparezca publicada en redes sociales e incluso que personas puedan opinar sobre las intenciones o el uso que otras personas como políticos y/o periodistas hacen de esas entrevistas".
Además, señaló: "Esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes".
Entre otros elementos, Javier Milei negó:
- "Que la cuenta de la red social 'X' @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN".
- "Que la publicación cuestionada configure una agresión al honor, reputación o integridad emocional del niño".
- "Que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios".
- "Que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo".
"Mi expresión y opinión en la cita es respecto al periodista Paulino Rodrigues 'Pautino' respecto a que opera mediáticamente en contra del gobierno, entendiendo que lo hace por haber dejado de recibir pauta oficial y al haber dejado de ser financiada su actividad periodísticas con fondos públicos estatales", afirmó.
