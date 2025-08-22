El Gobierno nombró a Gastón Morán al frente del Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

anmat

Su recorrido profesional está fuertemente ligado al área regulatoria. Realizó la residencia en la propia ANMAT, donde se especializó en control de calidad de medicamentos. Entre 2011 y 2016 trabajó en diversos puestos dentro del organismo: fue analista en microbiología, jefe de comercio exterior del INAME, coordinador técnico de institutos y responsable del área de estudios y proyectos.

También ejerció cargos de responsabilidad en el Ministerio de Salud, como subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica y subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud. Además, presidió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, lo que refuerza su perfil de funcionario técnico y de carrera.

El flamante director afrontará una etapa de fuerte exposición pública, en la que no solo deberá gestionar con solvencia, sino también devolver tranquilidad a la ciudadanía. La expectativa está puesta en que logre fortalecer la institucionalidad del INAME y prevenir nuevos episodios que puedan poner en riesgo la salud de la población.