Fentanilo contaminado: apartaron a la titular del Iname por ignorar un informe clave

El informe del 26 de marzo pasado indica que "la empresa comunicó telefónicamente que no iniciaba los expedientes por no estar de acuerdo con el criterio técnico". Este informe, que ahora forma parte del expediente judicial en La Plata, llegó a manos de la directora del Iname.

En él de detallan incumplimientos reiterados de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. en la producción, distribución y comercialización de medicamentos de uso humano. La advertencia era inequívoca: desde ansiolíticos hasta tratamientos para la hipertensión y la diabetes, varios productos se encontraban en el mercado sin cumplir la normativa vigente.

A pesar de la gravedad de las irregularidades detectadas Mantecón Fumado no adoptó medidas inmediatas ni inició expediente alguno ni se elevó informe a la Anmat, la autoridad superior del organismo.

Esta falta de acción del Iname permitió que el 18 de diciembre de 2024, Ramallo S.A. elaborara el Lote 31202 de fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias. Este lote está asociado ahora a la muerte de 96 pacientes, según el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

