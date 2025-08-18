La advertencia de ANMAT por un lote de un alimento contaminado con "gusanos": los detalles

image

Las recomendaciones por el tomate triturado contaminado

El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento de esta situación a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza, donde se elabora y distribuye el producto, y a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones involucradas.

Ante esta situación, la ANMAT ha emitido las siguientes recomendaciones:

A la población: Si usted tiene en su poder el lote de Tomate Triturado Marolio L25114 (Vto. ABR 2027), absténgase de consumirlo y comuníquese de inmediato con la autoridad sanitaria local (municipal o provincial).

A quienes lo expendan (comerciantes): Cese la comercialización de este producto y contacte a su proveedor.