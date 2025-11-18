El mail que complica a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS: "Empresas a dedo"
Un empresario reconoció maniobras para incorporar a Prevent S.A. al Programa Incluir Salud y describió un sistema de “compulsas simuladas” manejado por un puñado de droguería.
A casi ocho meses de las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por sospechas de maniobras vinculadas a la corrupción, las cuales llegaron incluso al escritorio virtual del propio Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba en ese momento como director del área, el testimonio de un testigo marcó un giro en la causa.
Luis Cella declaró ante la fiscalía y dejó en una posición más comprometida a Spagnuolo. El empresario admitió haber gestionado sin éxito el ingreso de Prevent S.A. como proveedora de medicamentos de alto costo y describió un esquema de acuerdos entre droguerías para fijar precios y repartirse pacientes.
La declaración testimonial de Cella, incorporada al expediente de la causa ANDIS, reveló una serie de intercambios con Spagnuolo en los que buscaba que Prevent S.A. fuera incluida como proveedor del Programa Incluir Salud. Los correos, hallados en los servidores del organismo, exhiben gestiones reiteradas y un clima de tensión creciente entre ambos.
Cella reconoció esas gestiones y afirmó tener“mucho tiempo de experiencia en la industria farmacéutica”. Al explicar por qué Prevent no lograba participar como proveedora, sostuvo que “me tienen bronca muchas personas del sector” y que se trata de “un círculo muy cerrado”. Según su testimonio, en los medicamentos de alto costo “es muy difícil establecer un costo”, lo que permite “simular compulsas” y manipular los precios.
Los mails entre Luis Cella y Diego Spagnuolo
El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un mail en su casilla de correo electrónico corporativa donde un empresario llamado Luis Cella le hacía saber que su empresa Prevent estaba siendo discriminada y que no podía ingresar al sistema de sorteo de precios para proveer a la ANDIS y al programa Prevenir Salud.
En el mensaje, el empresario le reclamaba a Spagnuolo por la falta de respuestas a los reiterados mails en los que le advertía que "un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras".
"A la falta de respuestas en todo este tiempo transcurrido y callando y dejando ud que esto siga sucediendo, me veo obligado por la ausencia de acción de su parte a realizar las denuncias correspondientes y que el tema tome conocimiento público", señalaba Cella en el mail.
"Es lamentable dr Spagnuolo que en este gobierno ocurran estas cosas y ud permita este accionar. Su amigo el dr Miguel Ángel Calvete me dijo que le informaría a ud en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta desagradable situación", agregó.
