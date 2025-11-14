Coimas en la ANDIS: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo

Además, con ello habría prueba de “defraudación al erario nacional” con esas contrataciones, eventualmente con el pago de coimas a funcionarios de relevancia como Karina Milei y Martín Menem, entre otros mencionados por Spagnuolo en los audios que tomaron estado público mediante medios como C5N.

No obstante, la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, mediante un escrito presentado días atrás aseguraba que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial para su realización; toda una novedad teniendo en cuenta que Spagnuolo nunca antes había negado que la de los audios fuera su propia voz.

nuevo audio spagnuolo