Coimas en la ANDIS: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo
El fiscal federal consideró "reunido el grado de sospecha" para llamar a indagatoria al extitular de la ANDIS y otros implicados en el proceso judicial.
Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas pagadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salieron a la luz con la divulgación de los audios del extitular de ese organismo.
“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” del exfuncionario mileísta.
Así lo indicó el fiscal federal Franco Picardi, quien también llamó a indagatoria a los implicados en la investigación Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
"ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", agregó el fiscal para sostener esas convocatorias.
De manera que para la Fiscalía hay sospechas suficientemente probadas sobre el “direccionamiento de contrataciones públicas” de ANDIS a favor de la Droguería Suizo Argentina, con la compra de medicamentos para el Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.
Además, con ello habría prueba de “defraudación al erario nacional” con esas contrataciones, eventualmente con el pago de coimas a funcionarios de relevancia como Karina Milei y Martín Menem, entre otros mencionados por Spagnuolo en los audios que tomaron estado público mediante medios como C5N.
No obstante, la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, mediante un escrito presentado días atrás aseguraba que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial para su realización; toda una novedad teniendo en cuenta que Spagnuolo nunca antes había negado que la de los audios fuera su propia voz.
