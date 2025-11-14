Nuevas imágenes comprometen más a Diego Spagnuolo en la causa por las coimas en ANDIS

Los mensajes comprometedores

El primero de los mensajes fue enviado por Miguel Ángel Calvete a Guadalupe Muñoz es una pregunta: "Tenés amor 5 palos en efectivo en pesos", a lo que ella responde: "¿A quién hay que pagarle eso?". Y Calvete precisa: "Son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos". Para el fiscal de la causa, el pelado sería Spagnuolo.

Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS "fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”.

También funcionaba “como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.

