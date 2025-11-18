Martín Menem amenazó a los diputados que terminan sus mandatos para que devuelvan sus despachos

Por otro lado "en los casos en que el valor de los bienes no restituidos exceda el monto de la liquidación final y el legislador saliente no integre el valor diferencial correspondiente" la normativa instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara de Diputados a que "promueva las acciones judiciales pertinentes para el recupero de dichos bienes o de su valor equivalente".

Sesiones extraordinarias

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa cargada: el Presupuesto 2026, los paquetes de reformas laboral y tributaria y el nuevo Código Penal que Javier Milei prometió en campaña. Más allá de la confirmación, por la envergadura de los proyectos en carpeta, es posible que las sesiones extraordinarias sean extendidas hasta febrero.

La negociación política quedará en manos del núcleo duro que acompañará a Milei en la próxima etapa. Allí sobresale el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, junto con el presidente de Diputados, Martín Menem, y Patricia Bullrich, que combina su rol actual de ministra con su condición de senadora electa. Ese trío llevará el termómetro del Congreso en semanas que se anticipan intensas.