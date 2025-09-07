El mensaje de Cristina Kirchner en el búnker de Fuerza Patria: "El Presidente debe gobernar para todos"
Tras el arrase electoral de Fuerza Patria en Buenos Aires, la expresidenta dijo presente: "Es un triunfo que nos llena de orgullo y también de felicidad".
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este domingo tras los comicios, y lo hizo a través de un mensaje cargado de contenido político y simbólico. Además de publicar un mensaje en la red social X dirigido al presidente Javier Milei, también hizo llegar unas palabras al búnker de Fuerza Patria, donde se celebraba el resultado electoral. Su mensaje fue transmitido pocos minutos antes de que Axel Kicillof tomara la palabra ante la militancia.
"Saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires por esta jornada realmente histórica", comenzó diciendo Cristina en su intervención grabada, en la que además apuntó directamente al Gobierno nacional. En ese sentido, remarcó que los bonaerenses le marcaron un "límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos".
Con un tono crítico, pero también apelando a la institucionalidad, la exmandataria profundizó su mensaje: "Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma en que lo hace. Tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi al 40 por ciento del electorado nacional. Es lo que esperamos todos los argentinos esta noche", agregó.
Durante su intervención, Cristina Kirchner también tuvo palabras de agradecimiento para los distintos sectores que trabajaron en la campaña. Destacó la labor de fiscales, candidatos y militantes, y mencionó especialmente a Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Máximo Kirchner, quien estuvo a su lado durante la jornada en el tradicional departamento de San José 1111, en Recoleta.
Finalmente, la expresidenta cerró su mensaje con un tono emotivo y con una mirada hacia el futuro político del espacio: "Es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos".
