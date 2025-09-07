El mensaje de Cristina Kirchner en el búnker de Fuerza Patria: "El Presidente debe gobernar para todos"

Con un tono crítico, pero también apelando a la institucionalidad, la exmandataria profundizó su mensaje: "Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma en que lo hace. Tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi al 40 por ciento del electorado nacional. Es lo que esperamos todos los argentinos esta noche", agregó.