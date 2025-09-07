Concentración de militantes frente a la casa de Cristina Kirchner tras las elecciones bonaerenses

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

El cambio de postura de Javier Milei pese a los resultados de las elecciones bonaerenses

Le consultaron a Pareja si Milei se bajaba del búnker, y el armador respondió: "No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente. No sé quiénes van a venir".

Luego de este trascendido, fuentes oficiales se encargaron de confirmar que finalmente el mandatario asistirá el búnker de La Plata. "El Presidente Javier Milei irá al 'búnker' de La Libertad Avanza en Gonnet", informaron.