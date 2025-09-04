Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei tras sus burlas a Néstor: "Hay que ser cobarde para..."

Y sumó: "A este presidente deberíamos bautizarlo como 'Cara de piedra Milei', porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos, era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad", aclaró en referencia a Diego Spagnuolo.

"Por eso, lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil porque es querer tapar el sol con la mano", remarcó en su audio. "Finalmente y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei... solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr", lanzó Cristina.

"Y fíjese una cosa, que, sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente", expresó.

La expresidenta cerró su mensaje pidiendo que la ciudadanía vaya a votar este domingo y lo haga por Fuerza Patria: "Todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación".

"Por eso, este domingo, 7 de septiembre, es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino. Y, sobre todo, sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho", cerró la expresidenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1963695785159352325&partner=&hide_thread=false A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/e0a3kGhh26 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 4, 2025