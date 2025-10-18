El mensaje de Javier Milei a sus acólitos en Santiago del Estero: "Momento bisagra"

El mandatario retomó el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza este viernes, tras su viaje a Estados Unidos, con una recorrida en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí pidió el voto para “el Colo y Karen” —en referencia a Diego Santilli y Karen Reichardt— para evitar “la barbarie de los Kirchner”.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, señaló Milei durante el acto.

La actividad tuvo lugar en el distrito gobernado por Diego Valenzuela, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza tras dejar el PRO. En la recorrida participaron además la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich; el propio Santilli; Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, expresó el jefe de Estado al inicio de su discurso.