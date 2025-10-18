El mensaje de Javier Milei a sus acólitos en Santiago del Estero: "Momento bisagra"
El Presidente se dirigió con un megáfono a simpatizantes de LLA en la provincia norteña.
Javier Milei les habló este sábado a sus militantes en Santiago del Estero frente al local partidario ubicado en el centro de la capital provincial. Durante su breve discurso con un megáfono y subido a una camioneta, el mandatario arengó a sus seguidores, criticó duramente al kirchnerismo y pidió no volver al pasado.
"Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", dijo el Presidente.
Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina, Milei también aprovechó para resaltar logros de su Gobierno y arremetió contra la expresidenta: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle".
Al cerrar su intervención, Milei enfatizó: "La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo". Además, destacó nuevamente los logros de su gestión: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto".
El mandatario retomó el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza este viernes, tras su viaje a Estados Unidos, con una recorrida en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí pidió el voto para “el Colo y Karen” —en referencia a Diego Santilli y Karen Reichardt— para evitar “la barbarie de los Kirchner”.
“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, señaló Milei durante el acto.
La actividad tuvo lugar en el distrito gobernado por Diego Valenzuela, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza tras dejar el PRO. En la recorrida participaron además la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich; el propio Santilli; Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.
“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, expresó el jefe de Estado al inicio de su discurso.
