Una multitud recibió a Javier Milei también para rechazar su presencia en Tres de Febrero
En plena campaña, el Presidente fue recibido por una importante movilización de personas que incluyó simpatizantes y manifestantes contrarios a su gestión.
Tras el impasse que implicó su viaje a Estados Unidos y pedir ayuda económica y financiera a su amigo Donald Trump, Javier Milei retomó este viernes la campaña electoral que pesa casi exclusivamente sobre sus hombros.
Con la vista puesta en las legislativas del próximo 26 de octubre, el Presidente estuvo en el distrito gobernado por su amigo Diego Valenzuela, ponderando su visita a “este lugar, donde Justo José de Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas”.
En una zona céntrica del partido de Tres de Febrero, el mandatario fue recibido por numerosos simpatizantes que escucharon sus palabras emitidas a través de un parlante mientras estaba subido a una camioneta, mientras manifestantes opositores también expresaban su descontento con la presencia presidencial.
“Urquiza plasmó las ideas de Alberdi y nos convertimos en una de las principales potencias mundiales gracias a las ideas de la libertad”, aseguró Milei, advirtiendo que “hoy estamos de nuevo ante un momento bisagra o volvemos a la libertad o a la barbarie de los Kirchner”.
“Este momento es duro”, reconoció, pero dijo que “hay menos inflación, menos pobres, menos narcotráfico y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y si la libertad no avanza Argentina retrocede”, reiteró por enésima vez el Presidente, sin mucho más que agregar en cuanto a proyectos o planes para los dos años que le quedan de gestión. "Estamos a mitad de camino, no aflojen", añadió como un mantra.
Simultáneamente, cientos de vecinos de la zona también se acercaron al lugar del acto de La Libertad Avanza (LLA) pero para recibir a Javier Milei con cánticos contrarios a su gestión: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban a coro centenares de personas que arribaron a la plaza principal de la mencionada localidad, para manifestarse contrarias al brutal ajuste libertario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario