Una multitud recibió a Javier Milei también para rechazar su presencia en Tres de Febrero

“Este momento es duro”, reconoció, pero dijo que “hay menos inflación, menos pobres, menos narcotráfico y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y si la libertad no avanza Argentina retrocede”, reiteró por enésima vez el Presidente, sin mucho más que agregar en cuanto a proyectos o planes para los dos años que le quedan de gestión. "Estamos a mitad de camino, no aflojen", añadió como un mantra.