Rogelio Frigerio pidió eliminar las elecciones legislativas porque "generan ruido"

Y en otros de los párrafos más suculentos de su discurso, el mandatario de la provincia mesopotámica propuso eliminar las elecciones legislativas de medio término mediante una reforma a la Constitución Nacional.

"Hay que revisar si hay que tener un cambio en la Constitución por las elecciones de medio término", indicó, señalando que -según su parecer- “generan ruido cuando no está consolidado el rumbo" del gobierno, como ocurre actualmente con la administración anarcocapitalista.

Un “ruido” al que, por elevación, Frigerio achaca el eventual naufragio del plan económico cortoplacista de Milei y su ministro Luis Caputo, y por el cual se salió a pedir un rescate desesperado de los Estados Unidos. En este sentido, agregó: “No está mal pedir ayuda y hoy la Argentina necesita una mano".

Tras referirse al “baño de agua fría en la provincia de Buenos Aires" que sufrió el Gobierno, el entrerriano adelantó que "después del 26 de octubre va a haber cambios" en la gestión libertaria con los mandatarios provinciales. "Estoy hablando con el Gobierno y veo que han aprendido", sentenció Frigerio.