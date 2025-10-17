Alerta por tormentas para este sábado: el informe del Servicio Meteorológico Nacional para 7 provincias

En cuanto a Formosa, los departamentos de Pilagás, Pirané, Laishí, Clorinda y Formosa están bajo alerta amarillo por tormentas que se desatarán durante toda la jornada del sábado, afectando el normal desempeño de la vida cotidiana de sus habitantes.

El último alerta amarillo emitido por el SMN corresponde a la mitad norte de la provincia de Misiones, donde se producirán precipitaciones de intensidad, por lo cual se deben tomar las previsiones del caso.

alertas sabado

Recomendaciones por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.