Alerta por tormentas para este sábado: el informe del Servicio Meteorológico Nacional para 7 provincias
Los alertas amarillos y naranjas para los diferentes distritos implican tormentas de fuerte intensidad que pueden afectar la vida cotidiana de sus habitantes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas intensas para siete provincias argentinas, ubicadas en el Norte y Noreste del país, donde pueden producirse fenómenos que afectan la cotidianeidad de sus habitantes.
Alerta meteorológica: cuáles son las provincias afectadas
En principio, la mitad Este del territorio de Jujuy está bajo alerta amarillo y el extremo de “la bota” bajo naranja por tormentas, esperándose “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, según la descripción del organismo oficial.
Misma situación se prevé para la mayor parte de Salta, que está bajo alerta amarillo con excepción de la franja central del territorio provincial, incluida su capital, que tiene alerta naranja.
Para la mitad Este de Catamarca y la mitad Norte de Santiago del Estero también se pronostican lluvias y tormentas intensas, con alerta naranja por ese mismo motivo para toda la provincia de Tucumán.
En cuanto a Formosa, los departamentos de Pilagás, Pirané, Laishí, Clorinda y Formosa están bajo alerta amarillo por tormentas que se desatarán durante toda la jornada del sábado, afectando el normal desempeño de la vida cotidiana de sus habitantes.
El último alerta amarillo emitido por el SMN corresponde a la mitad norte de la provincia de Misiones, donde se producirán precipitaciones de intensidad, por lo cual se deben tomar las previsiones del caso.
Recomendaciones por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
