Javier Milei compartió imágenes de la prueba de sonido de su show en el Movistar Arena
El Presidente mezcló libro, música y guiño electoral, mientras su gestión sigue cuestionada tras los comicios bonaerenses.
Javier Milei publicó esta mañana un video que muestra la prueba de sonido de su presentación en el Movistar Arena, donde presentó su último libro, La construcción del Milagro, el pasado 6 de octubre. Durante más de cuatro minutos se lo ve ensayando canciones, acompañado de la diputada Lilia Lemoine, quien formó parte del coro, y de su equipo técnico. En su publicación en X (ex Twitter) incluyó un mensaje orientado a las legislativas del 26 de octubre: “Hola a todos, La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
Detrás del escenario, una gran pantalla proyectaba imágenes de archivo del Presidente saludando a distintas tribunas, en un recurso que recuerda más a un recital que a un acto institucional y que refuerza las críticas sobre la prioridad del espectáculo mediático por sobre la gestión concreta. El video llega pocos días después de que Milei lanzara otro mensaje en redes, advirtiendo al electorado: “No se vuelvan a comer la curva”, tras la dura derrota de su espacio en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde quedaron 13 puntos por debajo del peronismo. El Presidente amplificó además un comentario del economista Agustín Etchebarne sobre la “campaña sucia” de la oposición, reforzando su narrativa de victimización.
Analistas destacan que la mezcla de libro, show y guiño político evidencia una estrategia centrada en la teatralización más que en propuestas de gobierno. La espectacularización de la política le asegura visibilidad, pero profundiza la polarización y genera cuestionamientos sobre si el tiempo del mandatario debería destinarse más a la gestión que al marketing personal.
