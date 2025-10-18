Javier Milei compartió imágenes de la prueba de sonido de su show en el Movistar Arena

Detrás del escenario, una gran pantalla proyectaba imágenes de archivo del Presidente saludando a distintas tribunas, en un recurso que recuerda más a un recital que a un acto institucional y que refuerza las críticas sobre la prioridad del espectáculo mediático por sobre la gestión concreta. El video llega pocos días después de que Milei lanzara otro mensaje en redes, advirtiendo al electorado: “No se vuelvan a comer la curva”, tras la dura derrota de su espacio en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde quedaron 13 puntos por debajo del peronismo. El Presidente amplificó además un comentario del economista Agustín Etchebarne sobre la “campaña sucia” de la oposición, reforzando su narrativa de victimización.