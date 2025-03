El papá de Pablo Grillo dio a conocer el último parte médico de su hijo: "Gran mejoría"

"Cuando le hablo me aprieta la mano, mueve los pies", reveló Fabián en diálogo con los medios desde la puerta del hospital. En ese sentido, si bien el fotógrafo positivamente ante el pedido de reacción de los médicos, también se mostró "molesto con la boca porque estuvo entubado".

"Hay una gran mejoría. El médico ayer nos dijo que el avance fue muy grande", destacó el padre de Pablo Grillo.

papa grillo

Visiblemente emocionado por el avance en el estado de salud de su hijo, expresó: "Me da esperanza porque el médico empezó a hablar de rehabilitación. No ahora, pero nos dijo que vayamos viendo donde se puede hacer la rehabilitación y me dio consejos. Deja de ser una ilusión y empieza a ser concreto”.

El hombre se mostró muy agradecido con los médicos que “le salvaron la vida” a su hijo tras resultar herido con el cartucho de un gas lacrimógeno durante la marcha de jubilados del pasado miércoles 12 de marzo en la que se registraron graves incidentes entre barrabravas y la policía.

Pese al avance, Fabián dejó en claro que su hijo “todavía está en terapia” por lo que su situación sigue siendo delicada.

La familia de Grillo iniciará acciones legales: “Quisiera ir contra Milei y Bullrich”

Fabián Grillo informó además que están llevando adelante una investigación propia tras la situación que vivió su hijo durante la marcha.

“Estamos asesorados por abogados y vamos a formalizar acciones legales”, adelantó Grillo. Aunque no pudo brindar más detalles sobre el proceso por cuestiones estratégicas, sostuvo que “quisiera ir contra Milei y Bullrich”.

“Nadie nos llamó, nadie vino y nos preguntó si necesitábamos algo y no lo espero tampoco. Estos tipos están en otra, me cuesta encontrar palabras para calificarlos. Trato de no ser agresivo, pero a veces es difícil”, indicó.

Respecto a la recompensa ofrecida desde el Ministerio de Seguridad para quienes aporten información sobre quienes generaron disturbios en la manifestación, dijo: “Me causa vergüenza ajena. Hablan tanto de economía y de números, me da la sensación que los asesores de imagen les están robando, es absurdo”

Por otro lado, al ser consultado sobre el impresionante operativo de seguridad montado en las puertas del Congreso de la Nación y los alrededores con el fin de evitar que se produjeran disturbios nuevamente, el padre de Grillo lanzó: “Hablar de esta gente me resulta difícil. Ellos que hablan tanto en términos monetarios, me parece que es un gasto de plata al pedo. Si ellos no agreden y no provocan, la gente es pacífica. Los que vamos a movilizaciones la tenemos clara, es todo show mediático”.