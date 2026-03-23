Recuperada de un ACV, Daniela Ballester regresó a C5N: "Uno no se espera que le pase algo así"

Además, Daniela resaltó sus 20 años de trayectoria en C5N, medio al que definió como su casa desde sus inicios, marcando así un importante sentido de pertenencia.

Daniela Ballester y su compromiso con la actualidad

Visiblemente conmovida por las muestras de cariño de sus compañeros y el público, la periodista cerró su intervención reafirmando su vocación.

Daniela Ballester aseguró estar "con muchísimas ganas de hablar de esta Argentina de hoy", retomando su lugar en el análisis de la compleja realidad política y económica del país tras un mes de ausencia obligada.