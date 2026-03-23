Recuperada de un ACV, Daniela Ballester regresó a C5N: "Uno no se espera que le pase algo así"
La conductora de El Diario relató cómo transitó su grave problema de salud, reafirmó su vocación y ratificó su compromiso con la actualidad.
Tras haber superado un cuadro de salud crítico, la periodista Daniela Ballester regresó este lunes a la conducción de El Diario por la pantalla de C5N. Su retorno estuvo cargado de emoción y reflexión, luego de haber permanecido internada en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir un ACV hemorrágico el pasado 19 de febrero.
Acompañada por su colega Julián Guarino, quien la recibió con un ramo de flores en nombre del canal, Ballester detalló cómo comenzó el episodio que cambió su perspectiva de vida.
"Uno no se espera que le pase algo así. Voy al gimnasio, no tomo alcohol y no fumé nunca; sin embargo, me tocó. El proceso empezó con un dolor de cabeza fuertísimo y una imposibilidad de mantenerme en pie en mi casa. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo grave", relató la conductora.
A lo largo de su duro testimonio, Ballester destacó la importancia de valorar cada momento, señalando que "en cinco minutos todo se puede terminar". A pesar de la dureza del proceso, evitó victimizarse y puso el foco en la realidad de muchos argentinos.
En este sentido, la conductora se mostró privilegiada por la atención médica. Agradeció los cuidados recibidos pero recordó a quienes atraviesan enfermedades graves sin los recursos necesarios.
Además, Daniela resaltó sus 20 años de trayectoria en C5N, medio al que definió como su casa desde sus inicios, marcando así un importante sentido de pertenencia.
Daniela Ballester y su compromiso con la actualidad
Visiblemente conmovida por las muestras de cariño de sus compañeros y el público, la periodista cerró su intervención reafirmando su vocación.
Daniela Ballester aseguró estar "con muchísimas ganas de hablar de esta Argentina de hoy", retomando su lugar en el análisis de la compleja realidad política y económica del país tras un mes de ausencia obligada.
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