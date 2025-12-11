El proyecto de reforma laboral dispone la derogación del Estatuto del Periodista
El texto contempla dejar sin efecto la normativa que regular funciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales.
El proyecto de reforma laboral ingresó este jueves al Congreso de la Nación tras la firma del presidente Javier Milei. Luego de que se conociera el texto oficial, se supo la intención del Gobierno de derogar varias leyes y artículos que regulan actividades laborales, entre ellos, el Estatuto del Periodista.
En su artículo 194, dentro del Capítulo “Derogaciones”, el proyecto de la reforma laboral contempla la eliminación del Estatuto del Periodista: “Deróganse la ley 12.908 y sus modificatorias”, señala el texto que fue difundido este jueves.
El Estatuto del Periodista está establecido por la ley 12.908 sancionada en 1946. Su finalidad es proteger las condiciones laborales de los trabajadores que realizan tareas en publicaciones diarias o periódicas y agencias de noticias, incluyendo puestos como directores, cronistas, reporteros gráficos y correctores.
Este estatuto busca garantizar que quienes trabajan en prensa tengan derechos básicos y un marco claro para ejercer su profesión.
Allí, se fijan cuestiones como las categorías laborales, las jornadas de trabajo, los descansos, las licencias y los requisitos para ser considerado periodista profesional. También define obligaciones de los empleadores y fija pautas para el registro y la estabilidad en el empleo dentro de los medios.
El Estatuto del Periodista señala en su texto que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.
Entre algunos puntos claves establece una jornada laboral reducida, con un horario máximo de treinta y seis horas semanales. Además, las horas extras deben compensarse con descanso equivalente o pagarse con un recargo del cien por cien. En caso de despido injustificado, la ley prevé un preaviso de hasta dos meses y una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo.
El estatuto tuvo modificaciones a lo largo del tiempo para adaptarse a nuevas realidades. La más importante fue en 1974, cuando se actualizó parte del régimen laboral y se reforzaron algunos derechos.
