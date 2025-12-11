El proyecto de reforma laboral dispone la derogación del Estatuto del Periodista

El Estatuto del Periodista señala en su texto que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.

Entre algunos puntos claves establece una jornada laboral reducida, con un horario máximo de treinta y seis horas semanales. Además, las horas extras deben compensarse con descanso equivalente o pagarse con un recargo del cien por cien. En caso de despido injustificado, la ley prevé un preaviso de hasta dos meses y una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo.

El estatuto tuvo modificaciones a lo largo del tiempo para adaptarse a nuevas realidades. La más importante fue en 1974, cuando se actualizó parte del régimen laboral y se reforzaron algunos derechos.