Marcha nacional de la CGT contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei

"Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”, expresó Martínez en referencia a las expectativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien representó al Gobierno en el Consejo de Mayo.

Aunque la CGT se retiró de manera formal del Consejo de Mayo, Martínez siguió participando en la mesa donde se debatió la reforma laboral, y alertó que en el borrador “hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.