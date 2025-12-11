Javier Milei llegó de Oslo y firmó el proyecto de reforma laboral

Javier Milei inicia el viernes un "Tour de la Gratitud": qué provincia eligió para visitar

Milei tiene previsto viajar a la provincia de Córdoba el viernes para participar del "Tour de la Gratitud", un evento político destinado a celebrar y agradecer el apoyo de sus votantes tras las elecciones de octubre.

Fuentes oficiales confirmaron que el encuentro con los simpatizantes se llevará a cabo en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial.

Este viaje marca la primera vez que el propio mandatario nacional se suma a esta gira de agradecimiento, que ya había sido iniciada semanas atrás por otros referentes del espacio, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la provincia de Corrientes.

Sesiones extraordinarias: cuáles son las reformas que el Gobierno enviará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el martes los puntos del acuerdo en el Consejo de Mayo para los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias, que comenzarán el jueves 11 de diciembre.

Proyectos para la inviolabilidad de la propiedad privada:

Ley de Expropiaciones: indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes.

Desalojos: entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación.

Barrios populares: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio.

Equilibrio fiscal innegociable

Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria:

Prohíbe el déficit del presupuesto nacional.

Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos.

Transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria y la emisión de adelantos transitorios del Central para financiar al Gobierno.

Compromiso con provincias: no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario (excepto para rollovers de deuda o riesgo crediticio superior al de la Nación).

Reducción del gasto público

Meta: llevar el gasto público consolidado al 25% del PBI.

Estrategia: congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo.

Incentivo: provincias que no cumplan metas podrían quedar excluidas de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Reforma educativa

Autonomía: mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes.

Participación de padres: rol activo en el proyecto educativo de sus hijos.

Modalidades: se permite educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales.

Evaluaciones: evaluaciones censales al finalizar la secundaria y muestrales durante el año, con resultados públicos (preservando identidad de alumnos y docentes).

Reforma tributaria

Simplificación: sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA).

Régimen de incentivo a la formalización laboral (baja de cargas laborales por 2 años).

Reducción de cargas fiscales sobre el empleo (aportes y obras sociales).

Exención de IVA a la energía eléctrica usada en la industria.

Eliminación de impuestos: impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres para vivienda, renta financiera y enajenación de inmuebles.

Explotación de recursos naturales

Ley de Glaciares: modificación para facilitar la explotación de recursos.

Revisión de regímenes: Zona fría, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura.

Eliminación de barreras: se propondrá eliminar leyes de "compra provincial" y topes de mano de obra local para integrar el mercado de factores a nivel nacional.

Modernización laboral

Ultraactividad y prelación de convenios: flexibilización de normas laborales.

Trabajadores autónomos y de plataformas: régimen específico impulsado por el diputado Ritondo.

Cambios en trabajo agrario y derogación de normas obsoletas (ej. Ley de Teletrabajo).

Apertura al comercio internacional

Alineación con tratados internacionales: implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar con los que tienen media sanción (ej. Tratado de Cooperación en Patentes).

Enviar al Congreso tratados pendientes para modernizar la inserción internacional de Argentina.