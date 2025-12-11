Javier Milei llegó de Oslo y firmó el proyecto de reforma laboral
El jefe de Gabinente, Manuel Adorni, anunció por redes sociales la rúbrica del Presidente.
El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará al Congreso de la Nación en las próximas horas. Lo hizo este jueves por la mañana minutos después de aterrizar en Buenos Aires tras su viaje a Oslo.
“El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación”, comunicó el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni.
“El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral. Dios bendiga a la República Argentina”, agregó Adorni en su cuenta de la red social X, posteo que acompañó con una foto de Milei firmando el proyecto.
El Presidente inició ayer el camino de regreso a Buenos Aires tras suspender la agenda de actividades que tenía pautada en Noruega, donde presenció la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. Originalmente, el plan de Javier Milei era esperar la llegada de María Corina Machado en Oslo, dado que la galardonada lo había invitado. Sin embargo, luego de la ceremonia, el mandatario decidió subirse al avión y volver a Argentina.
También se suspendieron dos visitas protocolares que la administración libertaria descartó a último momento: una con el rey Harald V de Noruega y otra con su primer ministro, el socialdemócrata Jonas Gahr Støre. Lo que sí hizo Milei fue saludar al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien - según los gobiernos de varios países, incluido el argentino - fue el ganador legítimo de las elecciones en Venezuela.
Javier Milei inicia el viernes un "Tour de la Gratitud": qué provincia eligió para visitar
Milei tiene previsto viajar a la provincia de Córdoba el viernes para participar del "Tour de la Gratitud", un evento político destinado a celebrar y agradecer el apoyo de sus votantes tras las elecciones de octubre.
Fuentes oficiales confirmaron que el encuentro con los simpatizantes se llevará a cabo en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial.
Este viaje marca la primera vez que el propio mandatario nacional se suma a esta gira de agradecimiento, que ya había sido iniciada semanas atrás por otros referentes del espacio, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la provincia de Corrientes.
Sesiones extraordinarias: cuáles son las reformas que el Gobierno enviará al Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el martes los puntos del acuerdo en el Consejo de Mayo para los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias, que comenzarán el jueves 11 de diciembre.
Proyectos para la inviolabilidad de la propiedad privada:
- Ley de Expropiaciones: indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes.
- Desalojos: entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación.
- Barrios populares: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.
- Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio.
Equilibrio fiscal innegociable
- Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria:
- Prohíbe el déficit del presupuesto nacional.
- Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos.
- Transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria y la emisión de adelantos transitorios del Central para financiar al Gobierno.
- Compromiso con provincias: no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario (excepto para rollovers de deuda o riesgo crediticio superior al de la Nación).
Reducción del gasto público
- Meta: llevar el gasto público consolidado al 25% del PBI.
- Estrategia: congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo.
- Incentivo: provincias que no cumplan metas podrían quedar excluidas de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Reforma educativa
- Autonomía: mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes.
- Participación de padres: rol activo en el proyecto educativo de sus hijos.
- Modalidades: se permite educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales.
- Evaluaciones: evaluaciones censales al finalizar la secundaria y muestrales durante el año, con resultados públicos (preservando identidad de alumnos y docentes).
Reforma tributaria
- Simplificación: sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA).
- Régimen de incentivo a la formalización laboral (baja de cargas laborales por 2 años).
- Reducción de cargas fiscales sobre el empleo (aportes y obras sociales).
- Exención de IVA a la energía eléctrica usada en la industria.
- Eliminación de impuestos: impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres para vivienda, renta financiera y enajenación de inmuebles.
Explotación de recursos naturales
- Ley de Glaciares: modificación para facilitar la explotación de recursos.
- Revisión de regímenes: Zona fría, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura.
- Eliminación de barreras: se propondrá eliminar leyes de "compra provincial" y topes de mano de obra local para integrar el mercado de factores a nivel nacional.
Modernización laboral
- Ultraactividad y prelación de convenios: flexibilización de normas laborales.
- Trabajadores autónomos y de plataformas: régimen específico impulsado por el diputado Ritondo.
- Cambios en trabajo agrario y derogación de normas obsoletas (ej. Ley de Teletrabajo).
Apertura al comercio internacional
- Alineación con tratados internacionales: implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar con los que tienen media sanción (ej. Tratado de Cooperación en Patentes).
- Enviar al Congreso tratados pendientes para modernizar la inserción internacional de Argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario