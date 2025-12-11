Citaron a declaración indagatoria a Ornella Calvete por el caso ANDIS

ornella calvete Ornella Calvete

Las conversaciones de los Calvete, una “lambo” y el “3% a KM”

En la causa constan conversaciones entre Ornella y su padre Miguel Ángel, que es un eslabón fundamental en la causa y que está preso por una condena por un caso de facilitación económica de la prostitución.

En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana.

Según el requerimiento fiscal “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”.

Por su parte, Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

En una conversación, Karina le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitosss” y que se lo merece.

A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.

En el teléfono celular de Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”.

Para el fiscal ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución.

Entre los citados en la nueva tanda de indagatorias figuran Diego Martín D´Giano para el 18 de diciembre, Patricia Canevasio también para el mismo día, y Julio César Viera para el día 19 de diciembre.

Spagnuolo apuntó a Garbellini

En tanto, el extitular de Andis, Diego Spagnuolo, presentó un escrito en el que deslindó responsabilidad en Daniel Garbellini, que estaba a cargo de la Dirección de Acceso a la Salud en el organismo, y es también uno de los principales imputados del caso.

“Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS” (en referencia al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad)”, consignó Spagnuolo.

Explicó en la presentación que las etapas técnicas del sistema PACBI (sobre medicamentos de alto costo y baja incidencia) dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, “cuyo titular ni siquiera fue designado por mí”.

A cargo de ese organismo estaba Garbellini.

Spagnuolo volvió a cuestionar los audios que se le atribuyen y que la Cámara Federal ordenó peritar para establecer el origen y la veracidad de los mismos.

La defensa de Spagnuolo presentó su propia pericia encargada a una empresa española, que una de sus conclusiones dice: “Al tratarse de un audio editado y modificado múltiples veces, y al no disponer de la secuencia completa, no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio objeto de estudio”.