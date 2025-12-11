Una figura de Olga renunció a su programa y causó sorpresa: de quién se trata

Embed - ¿POR QUÉ FER DENTE ABANDONA OLGA? #bondi #stream #lam #podcast

Los elegidos para conducir La Peña de Morfi en reemplazo de Diego Leuco y Lizy Tagliani

Termina el 2025 y las productoras de televisión comienzan a planear cómo será la programación de este 2026. Figuras que se van, otras llegan y programas nuevos para competir durante el año y ser los más elegidos por el público.

En ese sentido, Telefe, que viene de un año de cambios, diría adiós a Diego Leuco y Lizy Tagliani de la conducción de La Peña de Morfi, por lo que ya estarían pensando en nuevos conductores para que sean la cara del famoso ciclo musical.

En las últimas horas, el nombre de dos figuras comenzaron a circular. Según contó el periodista Luis Bremer, el canal de las pelotas maneja la posibilidad de incorporar a Fer Dente y Laurita Fernández.

El mes de noviembre y diciembre es bastante movido para aquellos que hacen televisión, ya que es el momento en el que deben sentarse a negociar sus contratos de cara al próximo año y, en caso de ser necesario, evaluar otras propuestas.

Si bien el deseo de Telefe es contar con los famosos antes mencionado, el caso de Laurita es un poco más complejo. Es que la artista está en Canal 9 y la productora tendría en sus planes continuar con ella y ofrecerle una nueva propuesta, sumado a la continuidad de su ciclo “Bienvenidos a ganar”.

“Canal 9 busca retenerla, que un mes la reemplace Hernán Drago y que en marzo vuelva a su programa, aunque ya se despidió en la grabación del viernes”, contó Bremer sobre lo que ocurre en uno de los canales.

A pesar de toda esta información que está dando vueltas, ninguno de los protagonistas salió a dar declaraciones al respecto, ya que se especula con que todo sea muy reciente y deban terminar de definir algunos detalles para evitar algún tipo de problema legal o malestar con las productoras con las que todavía tienen contrato.